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4 meetings with Russians disclosed by Jared Kushner

By Eric Tucker
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 11:48 AM
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Special Advisor to President Trump Jared Kushnerarrives in the Hart Senate Office Building on Capitol Hill in Washington, D.C., on July 24, 2017. Kushner is expected to meet with Senate staff members to discuss his involvement with Russia during the 2016 presidential campaign. (Alex Edelman/Zuma Press/TNS)

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