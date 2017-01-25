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U.S. government

A campaign promise fulfilled: Trump orders Mexico wall construction to begin

By Franco Ordonez and Anita Kumar
McClatchy Washington Bureau

Published: January 25, 2017 - 01:34 PM | Updated: January 26, 2017 - 06:58 AM
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President Donald Trump, accompanied by Vice President Mike Pence, and others, speaks during a visit to the Homeland Security Department in Washington, Wednesday. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

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