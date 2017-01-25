A campaign promise fulfilled: Trump orders Mexico wall construction to begin

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCB0b29rIGEgc2lnbmlmaWNhbnQg
c3RlcCB0b3dhcmQgY2Fycnlpbmcgb3V0IGhpcyBzaWduYXR1cmUgJiM4MjEyOyBhbmQgbW9zdCBj
b250cm92ZXJzaWFsICYjODIxMjsgY2FtcGFpZ24gcHJvbWlzZSBXZWRuZXNkYXksIG9yZGVyaW5n
IHRoZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2YgYSB3YWxsIGFsb25nIHRoZSBTb3V0aHdlc3QgYm9yZGVyLjwv
cD48cD5JbiBhIHBhaXIgb2YgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVycywgVHJ1bXAgYWxzbyBvcmRlcmVkIGFu
IGluY3JlYXNlIGluIGVuZm9yY2VtZW50IG9mIFUuUy4gaW1taWdyYXRpb24gbGF3cywgYSBjbGFt
cGRvd24gb24gc28tY2FsbGVkIHNhbmN0dWFyeSBjaXRpZXMsIGEgYm9vc3QgaW4gdGhlIG51bWJl
ciBvZiBCb3JkZXIgUGF0cm9sIG9mZmljZXJzLCBhbmQgZXhwYW5zaW9uIG9mIGRldGVudGlvbiBj
ZW50ZXJzIGZvciB0aG9zZSBjYXVnaHQgdHJ5aW5nIHRvIHNuZWFrIGFjcm9zcyB0aGUgYm9yZGVy
LjwvcD48cD5UaGUgcHJlc2lkZW50IHNpZ25lZCB0aGUgb3JkZXJzIGR1cmluZyBhIHZpc2l0IHRv
IHRoZSBEZXBhcnRtZW50IG9mIEhvbWVsYW5kIFNlY3VyaXR5IG9uIFdlZG5lc2RheSB3aGVyZSBo
ZSBwcm9taXNlZCB0aGUgbWVhc3VyZXMgd291bGQgc2F2ZSB0aG91c2FuZHMgb2YgbGl2ZXMsIG1p
bGxpb25zIG9mIGpvYnMgYW5kIGJpbGxpb25zIG9mIGRvbGxhcnMuIEhlIHNhaWQgaXQgd291bGQg
aW1wcm92ZSBzZWN1cml0eSBmb3IgYm90aCBNZXhpY28gYW5kIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgaW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiBhIGNyaXNpcyBvbiBvdXIg
c291dGhlcm4gYm9yZGVyLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSB1bnByZWNlZGVudGVk
IHN1cmdlIG9mIGlsbGVnYWwgbWlncmFudHMgZnJvbSBDZW50cmFsIEFtZXJpY2EgaXMgaGFybWlu
ZyBib3RoIE1leGljbyBhbmQgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuIEFuZCBJIGJlbGlldmUgdGhlIHN0
ZXBzIHdlIHdpbGwgdGFrZSBzdGFydGluZyByaWdodCBub3cgd2lsbCBpbXByb3ZlIHRoZSBzYWZl
dHkgaW4gYm90aCBvZiBvdXIgY291bnRyaWVzLiBJdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIHZlcnks
IHZlcnkgZ29vZCBmb3IgTWV4aWNvLiBBIG5hdGlvbiB3aXRob3V0IGJvcmRlcnMgaXMgbm90IGEg
bmF0aW9uLiBCZWdpbm5pbmcgdG9kYXksIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIG9mIEFtZXJpY2EgZ2V0
cyBiYWNrIGNvbnRyb2wgYmFjayBvZiBpdHMgYm9yZGVycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkEgc3VyZ2Ug
b2YgQ2VudHJhbCBBbWVyaWNhbnMgZmxlZWluZyB2aW9sZW5jZSBhbmQgcG92ZXJ0eSBoYXMgb3Zl
cndoZWxtZWQgdGhlIFUuUy4gaW1taWdyYXRpb24gc3lzdGVtLiBVLlMuIEN1c3RvbXMgYW5kIEJv
cmRlciBQcm90ZWN0aW9uIGFnZW50cyBhcHByZWhlbmRlZCA0MDgsODcwIHBlb3BsZSBhbG9uZyB0
aGUgU291dGh3ZXN0IGJvcmRlciBsYXN0IHllYXIuIEFtb25nIHRoZW0gd2VyZSAxMTcsMzAwIHVu
YWNjb21wYW5pZWQgY2hpbGRyZW4gYW5kIGZhbWlsaWVzIGZyb20gRWwgU2FsdmFkb3IsIEhvbmR1
cmFzIGFuZCBHdWF0ZW1hbGEuIEp1c3QgMTUsNDAyIE1leGljYW4gY2hpbGRyZW4gYW5kIGZhbWls
aWVzIGF0dGVtcHRlZCB0aGUgaWxsZWdhbCBjcm9zc2luZy48L3A+PHA+VGhlIGZpcnN0IGltbWln
cmF0aW9uIGRpcmVjdGl2ZSwgaW4gYWRkaXRpb24gdG8gb3JkZXJpbmcgZnVuZHMgZm9yIHRoZSBw
bGFubmluZywgZGVzaWduaW5nIGFuZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2YgdGhlIHdhbGwsIGFsc28gYXV0
aG9yaXplZCB0aGUgaGlyaW5nIG9mIDUsMDAwIG1vcmUgVS5TLiBDdXN0b21zIGFuZCBCb3JkZXIg
UHJvdGVjdGlvbiBvZmZpY2VycyBhbmQgdHJpcGxpbmcgdGhlIG51bWJlciBvZiBVLlMuIEltbWln
cmF0aW9uIGFuZCBDdXN0b21zIEVuZm9yY2VtZW50IGFnZW50cy48L3A+PHA+VGhlIHNlY29uZCBk
aXJlY3RzIHRoZSBEZXBhcnRtZW50IG9mIEhvbWVsYW5kIFNlY3VyaXR5IGFuZCB0aGUgYXR0b3Ju
ZXkgZ2VuZXJhbCB0byB3aXRoaG9sZCBmZWRlcmFsIGdyYW50cywgZXhjZXB0IGFzIGRlZW1lZCBu
ZWNlc3NhcnkgZm9yIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBwdXJwb3NlcywgZnJvbSBzdGF0ZXMgYW5kIGNp
dGllcyB3aGVyZSBsb2NhbCBvZmZpY2lhbHMgbGltaXQgdGhlaXIgY29vcGVyYXRpb24gd2l0aCBm
ZWRlcmFsIGF1dGhvcml0aWVzIG9uIGltbWlncmFudHMgaW4gZGV0ZW50aW9uLiBJdCBhbHNvIGNy
ZWF0ZXMgYW4gb2ZmaWNlIHdpdGhpbiBVLlMuIEltbWlncmF0aW9uIGFuZCBDdXN0b21zIEVuZm9y
Y2VtZW50IHRvIHByb3ZpZGUgc2VydmljZXMgdG8gdmljdGltcyBvZiBjcmltZXMgY29tbWl0dGVk
IGJ5IGltbWlncmFudHMgaW4gdGhlIGNvdW50cnkgaWxsZWdhbGx5LjwvcD48cD5MeW5uIFRyYW1v
bnRlLCBkZXB1dHkgZGlyZWN0b3Igb2YgQW1lcmljYSYjODIxNztzIFZvaWNlIEVkdWNhdGlvbiBG
dW5kLCBjaGFyZ2VkIFRydW1wIHdpdGggZXNzZW50aWFsbHkgJiM4MjIwO3Rha2luZyBhIHdyZWNr
aW5nIGJhbGwgdG8gdGhlIFN0YXR1ZSBvZiBMaWJlcnR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2hpdGUgSG91
c2UgUHJlc3MgU2VjcmV0YXJ5IFNlYW4gU3BpY2VyIHNhaWQgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHdp
bGwgbW92ZSBmaXJzdCBhZ2FpbnN0IGltbWlncmFudHMgJiM4MjIwO3dobyBoYXZlIHZpb2xhdGVk
IG91ciBsYXdzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3BpY2VyIGFsc28gaW5kaWNhdGVkIHRoYXQgaW1taWdy
YW50cyBicm91Z2h0IGludG8gdGhlIGNvdW50cnkgaWxsZWdhbGx5IGFzIGNoaWxkcmVuIHdvdWxk
IG5vdCBiZSBhIHByaW9yaXR5IGZvciBlbmZvcmNlbWVudC48L3A+PHA+TWV4aWNhbiBQcmVzaWRl
bnQgRW5yaXF1ZSBQZW5hIE5pZXRvLCB3aG8gaGFzIGluc2lzdGVkIGhpcyBjb3VudHJ5IHdpbGwg
bm90IHBheSBmb3IgYSB3YWxsLCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBtZWV0IHdpdGggVHJ1bXAgYXQgdGhl
IFdoaXRlIEhvdXNlIG5leHQgd2Vlay4gT3Bwb3NpdGlvbiBwb2xpdGljaWFucyB1cmdlZCBoaW0g
dG8gY2FsbCBvZmYgdGhlIHRyaXAgYW5kIG9uZSBzZW5pb3Igb2ZmaWNpYWwgc2FpZCBoZSBpcyAm
IzgyMjA7Y29uc2lkZXJpbmcmIzgyMjE7IGNhbmNlbGluZy48L3A+PHA+SG91c2UgU3BlYWtlciBQ
YXVsIFJ5YW4gc2FpZCBDb25ncmVzcyB3aWxsIGZyb250IHRoZSBtb25leSBmb3IgdGhlIHdhbGwu
IEhlIGNvbmZpcm1lZCBpbiBhbiBpbnRlcnZpZXcgb24gTVNOQkMgdGhhdCBhIHN1Z2dlc3RlZCBw
cmljZSB0YWcgYmV0d2VlbiAkOCBiaWxsaW9uIGFuZCAkMTQgYmlsbGlvbiBpcyAmIzgyMjA7YWJv
dXQgcmlnaHQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBjb250cmlidXRlZCB0
byB0aGlzIHN0b3J5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.