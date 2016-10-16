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A look at hacked emails from Clinton’s campaign chairman October 16,2016 04:15 AM GMT Associated Press Copyright ��� 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
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