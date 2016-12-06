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Aide says Trump sold stocks in June, provides no evidence

By Jonathan Lemire
Associated Press

Published: December 6, 2016 - 11:42 AM
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President-elect Donald Trump speaks to members of the media in the lobby at Trump Tower in New York, Tuesday. (AP Photo/Andrew Harnik)

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The colorful postcard has faded over the decades. Its edges show wear and tear, and at least one fragile corner has fallen off. The ink-written note still remains legible:

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