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Alabama AG Luther Strange named to Jeff Sessions’ former Senate seat

By Kim Chandler
Associated Press

Published: February 9, 2017 - 12:24 PM
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Newly appointed Alabama Sen. Luther Strange speaks to the media during a press conference, Thursday, Feb. 9, 2017, in Montgomery, Ala. Gov. Robert Bentley named Alabama Attorney General Luther Strange to fill the U.S. Senate vacated by new U.S. Attorney General Jeff Sessions. (AP Photo/Brynn Anderson)


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