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Alabama’s Jeff Sessions sworn in as attorney general

Associated Press

Published: February 9, 2017 - 11:22 AM | Updated: February 9, 2017 - 11:28 AM
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President Donald Trump listens as Attorney General Jeff Sessions speaks in the Oval Office of the White House in Washington, after Vice President Mike Pence administered the oath of office to Sessions. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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