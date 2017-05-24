Analysis: Budget shows Trump’s trouble figuring out Congress

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGZpcnN0IGJ1ZGdl
dCBwcm9wb3NhbCwgc251YmJlZCBieSBzb21lIFJlcHVibGljYW4gYWxsaWVzLCBpcyBqdXN0IHRo
ZSBsYXRlc3QgZXhhbXBsZSBvZiBhbiBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB0aGF0IHNlZW1zIGF0IHRpbWVz
IGNsdWVsZXNzIG9yIGluZGlmZmVyZW50IHRvd2FyZCBDb25ncmVzcy48L3A+PHA+U2luY2UgYmVj
b21pbmcgcHJlc2lkZW50LCBUcnVtcCBoYXMgYXQgdGltZXMgd3JhcHBlZCBjb25ncmVzc2lvbmFs
IFJlcHVibGljYW5zIGluIGEgY2x1bXN5IGVtYnJhY2UgdGhhdCBtYW55IGhhdmUgd2VsY29tZWQs
IHdvb2luZyBIb3VzZSBtZW1iZXJzIHdpdGggT3ZhbCBPZmZpY2UgZmFjZXRpbWUgb3IgdHJpcHMg
b24gQWlyIEZvcmNlIE9uZS4gQXQgb3RoZXIgdGltZXMgaGUmIzgyMTc7cyBtaXNyZWFkLCBpZ25v
cmVkIG9yIGRpc3JlZ2FyZGVkIGJvdGggcGFydGllcyBvbiBDYXBpdG9sIEhpbGwuPC9wPjxwPkVh
cmx5IG9uLCB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24mIzgyMTc7cyBib3RjaGVkIHJvbGxvdXQgb2YgVHJ1
bXAmIzgyMTc7cyBpbW1pZ3JhbnQgdHJhdmVsIGJhbiBjYXVnaHQgUmVwdWJsaWNhbnMgb2ZmLWd1
YXJkIGFuZCBzY3JhbWJsaW5nIHRvIGdldCBiYXNpYyBpbmZvcm1hdGlvbiBmb3IgdGhlaXIgY29u
c3RpdHVlbnRzLiBUd28gd2Vla3MgYWdvLCBUcnVtcCBmaXJlZCBGQkkgRGlyZWN0b3IgSmFtZXMg
Q29tZXkgd2l0aCBsaXR0bGUgdG8gbm8gaGVhZHMtdXAgdG8gR09QIGxlYWRlcnMsIHNvbWUgb2Yg
d2hvbSB3ZXJlIGxlZnQgc3RydWdnbGluZyB0byBleHBsYWluLCBtdWNoIGxlc3MgZGVmZW5kLCB0
aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24uPC9wPjxwPk5vdywgd2l0aCBUcnVtcCYjODIx
NztzIGFwcHJvdmFsIHJhdGluZyBob3ZlcmluZyBhcm91bmQgNDAgcGVyY2VudCBhbmQgYSBzcGVj
aWFsIGNvdW5zZWwgaW52ZXN0aWdhdGluZyBoaXMgY2FtcGFpZ24mIzgyMTc7cyB0aWVzIHdpdGgg
UnVzc2lhLCBzb21lIFJlcHVibGljYW5zIGFyZSBjb25jZXJuZWQgaGlzIHN0dW1ibGVzIGNvdWxk
IGV2ZW4gY29zdCB0aGVtIHRoZWlyIEhvdXNlIG1ham9yaXR5LiBBcyBhIHJlc3VsdCwgVHJ1bXAg
aXMgcmVjZWl2aW5nIHN0cmlraW5nbHkgbGl0dGxlIGRlZmVyZW5jZSBvbiBDYXBpdG9sIEhpbGwg
Zm9yIGEgcHJlc2lkZW50IHNvIGVhcmx5IGluIGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RydW1wIGRvZXMgbm90IGhhdmUgbXVjaCBpbnZlc3RlZCBpbiBDb25ncmVzcyBhbmQgQ29u
Z3Jlc3MgZG9lc24mIzgyMTc7dCBoYXZlIG11Y2ggaW52ZXN0ZWQgaW4gaGltLCYjODIyMTsgc2Fp
ZCBBbGV4IENvbmFudCwgYSBHT1Agc3RyYXRlZ2lzdCBhbmQgZm9ybWVyIGFkdmlzZXIgdG8gU2Vu
LiBNYXJjbyBSdWJpbywgUi1GbGEuICYjODIyMDtDb25ncmVzc2lvbmFsIFJlcHVibGljYW5zIGFu
ZCBUcnVtcCByYW4gc2VwYXJhdGUgY2FtcGFpZ25zIGxhc3QgZmFsbCBhbmQgY3JlZGl0IHRoZWly
IGVsZWN0aW9ucyB0byBkaWZmZXJlbnQgY29hbGl0aW9ucywgYW5kIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhl
IGRheSB3aGlsZSB0aGV5JiM4MjE3O3JlIFJlcHVibGljYW5zIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgb25seSB1
bml0ZWQgYnkgdGhlaXIgYWdlbmRhLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW5kIHRodXMgZmFyIHRoYXQgYWdl
bmRhICYjODIxMjsgc3RhcnRpbmcgd2l0aCByZXBlYWxpbmcgRGVtb2NyYXQgQmFyYWNrIE9iYW1h
JiM4MjE3O3MgaGVhbHRoIGNhcmUgbGF3IGFuZCBhIHRheCBjb2RlIG92ZXJoYXVsICYjODIxMjsg
cmVtYWlucyB1bmRvbmUgYXMgdGhlIHR3byBzaWRlcyBzdHJ1Z2dsZSB0byB3b3JrIHRvZ2V0aGVy
IGFuZCBicmlkZ2UgdGhlaXIgb3duIGRpdmlkZXMuPC9wPjxwPlNvbWUgUmVwdWJsaWNhbnMgc2Fp
ZCB0aGF0IHRoYXQgdGhleSBoYWQgaGVhcmQgbm90aGluZyBmcm9tIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlv
biBiZWZvcmVoYW5kIHByaW9yIHRvIHRoZSByZWxlYXNlIG9mIGEgYnVkZ2V0IG5vdGFibGUgZm9y
IGhhcnNoIGN1dHMgdG8gZG9tZXN0aWMgc2FmZXR5LW5ldCBwcm9ncmFtcyBmcm9tIE1lZGljYWlk
IHRvIGZvb2Qgc3RhbXBzIHRvIGNyb3AgaW5zdXJhbmNlIHRoYXQgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBSZXB1
YmxpY2FucyB3ZXJlIG5ldmVyIGdvaW5nIHRvIGFjY2VwdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSB3b3Vs
ZCBob3BlIHRoYXQgdGhleSB3b3VsZCB3YW50IHRvIGFzayB0aGUgZm9sa3Mgd2hvIGtub3cgdGhl
IG1vc3QgYWJvdXQgaXQsJiM4MjIxOyBzYWlkIFJlcC4gTWlrZSBDb25hd2F5LCBSLVRleGFzLCBj
aGFpcm1hbiBvZiB0aGUgSG91c2UgQWdyaWN1bHR1cmUgQ29tbWl0dGVlLCBhZGRpbmcgaGUgYW5k
IGhpcyBzdGFmZiB3ZXJlIG5vdCBjb25zdWx0ZWQgYWhlYWQgb2YgdGhlIHByb3Bvc2FsIG9mIGxh
cmdlIGNyb3AgaW5zdXJhbmNlIGN1dHMgd2hpY2ggaGUgY2Fubm90IHN1cHBvcnQuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJdCBoYXMgdG8gYmUgYSBjb2xsYWJvcmF0aXZlIHByb2Nlc3MgYW5kIEkgaG9wZSB0aGF0
IHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB3aWxsIHRha2Ugb3VyIHZpZXdzIGludG8gY29uc2lkZXJhdGlv
biBtb3ZpbmcgZm9yd2FyZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgUmVwLiBMZW9uYXJkIExhbmNlLCBSLU4uSi4s
IHdoZW4gYXNrZWQgd2hldGhlciB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaGFkIHRha2VuIENvbmdyZXNz
JiM4MjE3OyB2aWV3cyBpbnRvIGFjY291bnQuICYjODIyMDtPYnZpb3VzbHkgd2UgYXJlIHRoZSBi
cmFuY2ggb2YgZ292ZXJubWVudCB0aGF0IGhhcyB0byBwYXNzIGFueSBwaWVjZSBvZiBsZWdpc2xh
dGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoaXRlIEhvdXNlIGFsbGllcyBkaXNwdXRlIHN1Y2ggY29tcGxh
aW50cywgYnV0IGF0IHRpbWVzIFRydW1wIGhpbXNlbGYgaGFyZGx5IHNlZW1zIHRvIGhhdmUgaGlz
IGZpbmdlciBvbiB0aGUgcHVsc2Ugb2YgbGF3bWFrZXJzIG9mIGVpdGhlciBwYXJ0eS48L3A+PHA+
VGhlIHByZXNpZGVudCBleHByZXNzZWQgYW1hemVtZW50IHRoYXQgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBEZW1v
Y3JhdHMgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBjaGVlcmluZyB0aGUgQ29tZXkgZmlyaW5nLCBzaW5jZSB0aGV5
IHRvbyBoYWQgYmVlbiBjcml0aWNhbCBvZiBDb21leSBmb3IgaGlzIGhhbmRsaW5nIG9mIHRoZSBp
bnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gRGVtb2NyYXQgSGlsbGFyeSBDbGludG9uJiM4MjE3O3MgdXNlIG9m
IGEgcHJpdmF0ZSBlbWFpbCBzZXJ2ZXIuIEFuZCB0aGVuIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBmbG9hdGVk
IHRoZSBuYW1lIG9mIGZvcm1lciBTZW4uIEpvZSBMaWViZXJtYW4gdG8gcmVwbGFjZSBDb21leSwg
YXBwYXJlbnRseSBpbiB0aGUgbWlzdGFrZW4gYmVsaWVmIHRoYXQgRGVtb2NyYXRzIHdvdWxkIGVt
YnJhY2UgdGhlIG9uZXRpbWUgRGVtb2NyYXRpYyBzZW5hdG9yIHdobyYjODIxNztkIHN1YnNlcXVl
bnRseSBiZXRyYXllZCB0aGUgcGFydHksIGluIHRoZSB2aWV3IG9mIG1hbnksIGJ5IGVuZG9yc2lu
ZyBSZXB1YmxpY2FuIEpvaG4gTWNDYWluIG92ZXIgT2JhbWEgZm9yIHByZXNpZGVudCBpbiAyMDA4
LjwvcD48cD5BbmQgZXZlbiB3aGlsZSBkZWNyeWluZyB0aGUgbGFyZ2UgY3V0cyBpbiB0aGUgcHJl
c2lkZW50JiM4MjE3O3MgYnVkZ2V0LCB3aGljaCBsb25ndGltZSBHT1AgUmVwLiBIYWwgUm9nZXJz
IG9mIEtlbnR1Y2t5IGRlZW1lZCAmIzgyMjA7ZHJhY29uaWFuLCYjODIyMTsgR09QIGxhd21ha2Vy
cyB3ZXJlIGFsc28gZXhwcmVzc2luZyBmcnVzdHJhdGlvbiB0aGF0IFRydW1wIHdhcyBsZWF2aW5n
IFNvY2lhbCBTZWN1cml0eSBhbmQgTWVkaWNhcmUgbGFyZ2VseSBpbnRhY3QgJiM4MjEyOyBhbm90
aGVyIGFyZWEgd2hlcmUgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBnb2FscyBzdGFuZCBpbiBjb25mbGljdCB3aXRo
IHRob3NlIG9mIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgUmVwdWJsaWNhbnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5r
IHRoZXkmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIGRvIHRoZWlyIGJlc3QgdG8gY29tZSB1cCB3aXRoIGEg
YnVkZ2V0IHRoYXQgZ2V0cyB3aGVyZSB3ZSBuZWVkIHRvIGdvIGJ1dCBkb2VzbiYjODIxNzt0IHRh
a2Ugb24gaW4gYSBzaWduaWZpY2FudCB3YXkgZW50aXRsZW1lbnQgcHJvZ3JhbXMsIHdoaWNoIGlz
IHdoZXJlIG1vc3Qgb2YgdXMga25vdyB0aGUgbW9uZXkgaXMsJiM4MjIxOyBzYWlkIFNlbi4gSm9o
biBUaHVuZSBvZiBOb3J0aCBEYWtvdGEsIHRoZSBOby4gMyBTZW5hdGUgUmVwdWJsaWNhbi4gJiM4
MjIwO0FuZCBzbyB0aGF0IHBhcnQgaXMgZnJ1c3RyYXRpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5MZWFkaW5n
IHRoZSBkZWZlbnNlIG9mIHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBwbGFuIGlzIE1pY2sgTXVsdmFu
ZXksIHRoZSBkaXJlY3RvciBvZiBPZmZpY2Ugb2YgTWFuYWdlbWVudCBhbmQgQnVkZ2V0IGFuZCBh
IGZvcm1lciBjb25ncmVzc21hbiBlbGVjdGVkIGluIHRoZSAyMDEwIHRlYSBwYXJ0eSB3YXZlLiBU
cnVtcCB0YXBwZWQgc2V2ZXJhbCBjdXJyZW50IGFuZCBmb3JtZXIgbWVtYmVycyBvZiBDb25ncmVz
cyBmb3IgaGlzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uLCBzdGFydGluZyB3aXRoIFZpY2UgUHJlc2lkZW50IE1p
a2UgUGVuY2UsIGJ1dCBmZXcgaGF2ZSBhbnkgc2lnbmlmaWNhbnQsIGxvbmctdGVybSBleHBlcmll
bmNlIHdvcmtpbmcgb24gbWFqb3IgbGVnaXNsYXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBzYW1lIGlzIHRydWUg
b2YgV2hpdGUgSG91c2UgQ2hpZWYgb2YgU3RhZmYgUmVpbmNlIFByaWVidXMsIGEgZm9ybWVyIGhl
YWQgb2YgdGhlIFJlcHVibGljYW4gTmF0aW9uYWwgQ29tbWl0dGVlLjwvcD48cD5Db25ncmVzc2lv
bmFsIFJlcHVibGljYW5zIGZlYXIgdGhhdCBhIGxhY2sgb2YgYWNjb21wbGlzaG1lbnRzIHdpbGwg
Y29zdCB0aGVtIGluIG5leHQgeWVhciYjODIxNztzIG1pZHRlcm1zLiBUaGV5IGhhdmVuJiM4MjE3
O3QgZm9yZ290dGVuIHRoYXQgZXZlbiBiZWZvcmUgdGFraW5nIG9mZmljZSwgVHJ1bXAgdW5kZXJj
dXQgR09QIGVmZm9ydHMgaW4gb25lIFNlbmF0ZSByYWNlLjwvcD48cD5UcnVtcCBtYW5hZ2VkIHRv
IHRod2FydCBvbmUgb2YgU2VuYXRlIE1ham9yaXR5IExlYWRlciBNaXRjaCBNY0Nvbm5lbGwmIzgy
MTc7cyBnb2FscyBieSBhcHBvaW50aW5nIE1vbnRhbmEgR09QIFJlcC4gUnlhbiBaaW5rZSB0byBy
dW4gdGhlIEludGVyaW9yIERlcGFydG1lbnQuIFRoZSBwcmVzaWRlbnQgaWdub3JlZCBwbGVhcyBm
cm9tIE1jQ29ubmVsbCBhbGxpZXMgd2hvIHdhbnRlZCBaaW5rZSB0byBydW4gZm9yIFNlbmF0ZSBh
Z2FpbnN0IG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCB2dWxuZXJhYmxlIFNlbmF0ZSBEZW1vY3JhdHMsIEpvbiBU
ZXN0ZXIgb2YgTW9udGFuYS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkVESVRP
UiYjODIxNztTIE5PVEU6IEVyaWNhIFdlcm5lciBoYXMgY292ZXJlZCBDb25ncmVzcyBzaW5jZSAy
MDEwLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.