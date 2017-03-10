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Analysis: U.S. military

Analysis: U.S. troop increase risks tangling in Syria’s war

By Zeina Karam
Associated Press

Published: March 10, 2017 - 10:03 PM
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This frame grab from video provided by Arab 24 network, Tuesday shows U.S. forces patrol on the outskirts of the Syrian town, Manbij, a flashpoint between Turkish troops and allied Syrian fighters and U.S.-backed Kurdish fighters, in al-Asaliyah village, Aleppo province, Syria. Rolling 200 Marines backed with Howitzers into northern Syria, the Trump administration is ditching its predecessors style of working quietly behind the scenes in Syrias conflict, opting instead for dramatic displays of U.S. force in an attempt to shape the fight. The latest deployment significantly widens Americas footprint in a highly toxic battlefield and risks drawing troops into a long and costly war with unpredictable outcome. (Arab 24 network, via AP)


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