Another woman says Trump sexually assaulted her years ago

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQW5vdGhlciB3b21hbiBoYXMgY29tZSBmb3J3YXJkIHRvIHNheSBzaGUg
d2FzIHNleHVhbGx5IGFzc2F1bHRlZCBieSBSZXB1YmxpY2FuIHByZXNpZGVudGlhbCBub21pbmVl
IERvbmFsZCBUcnVtcC4gSGlzIGNhbXBhaWduIGRlbmllZCB0aGUgYWxsZWdhdGlvbi48L3A+PHA+
SW4gYSBzdG9yeSBwdWJsaXNoZWQgb25saW5lIEZyaWRheSwgS3Jpc3RpbiBBbmRlcnNvbiB0b2xk
IFRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFBvc3QgdGhhdCBzaGUgd2FzIHNpdHRpbmcgb24gYSBjb3VjaCB3aXRo
IGZyaWVuZHMgYXQgYSBOZXcgWW9yayBuaWdodGNsdWIgaW4gdGhlIGVhcmx5IDE5OTBzIHdoZW4g
YSBoYW5kIHJlYWNoZWQgdXAgaGVyIHNraXJ0IGFuZCB0b3VjaGVkIGhlciB0aHJvdWdoIGhlciB1
bmRlcndlYXIuPC9wPjxwPkFuZGVyc29uLCB0aGVuIGluIGhlciBlYXJseSAyMHMsIHNhaWQgc2hl
IHB1c2hlZCB0aGUgaGFuZCBhd2F5LCB0dXJuZWQgYXJvdW5kIGFuZCByZWNvZ25pemVkIFRydW1w
IGFzIHRoZSBtYW4gd2hvIGhhZCBncm9wZWQgaGVyLiBUaGVuIHJlY2VudGx5IGRpdm9yY2VkLCBU
cnVtcCYjODIxNztzIGZhY2Ugd2FzIHRoZW4gYSBmcmVxdWVudCBwcmVzZW5jZSBpbiB0aGUgTmV3
IFlvcmsgdGFibG9pZHMsIGFuZCBoZSB3YXMgcmVndWxhciBwcmVzZW5jZSBvbiB0aGUgTWFuaGF0
dGFuIGNsdWIgc2NlbmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSB3YXMgc28gZGlzdGluY3RpdmUgbG9va2lu
ZyAmIzgyMTI7IHdpdGggdGhlIGhhaXIgYW5kIHRoZSBleWVicm93cy4gSSBtZWFuLCBub2JvZHkg
ZWxzZSBoYXMgdGhvc2UgZXllYnJvd3MsJiM4MjIxOyBBbmRlcnNvbiB0b2xkIHRoZSBuZXdzcGFw
ZXIuIFNoZSBzYWlkIHRoZSBhc3NhdWx0IHdhcyByYW5kb20gYW5kIG9jY3VycmVkIHdpdGggJiM4
MjIwO3plcm8gY29udmVyc2F0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJ1bXAgY2FtcGFpZ24gc3Bva2Vz
d29tYW4gSG9wZSBIaWNrcyBzYWlkLCAmIzgyMjA7TXIuIFRydW1wIHN0cm9uZ2x5IGRlbmllcyB0
aGlzIHBob255IGFsbGVnYXRpb24gYnkgc29tZW9uZSBsb29raW5nIHRvIGdldCBzb21lIGZyZWUg
cHVibGljaXR5LiBJdCBpcyB0b3RhbGx5IHJpZGljdWxvdXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbmRlcnNv
biBkaWQgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IHJlc3BvbmQgdG8gYSBwaG9uZSBtZXNzYWdlIGZyb20gVGhl
IEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MuPC9wPjxwPkF0IHRoZSB0aW1lIG9mIHRoZSBpbmNpZGVudCwgQW5k
ZXJzb24gd2FzIHRyeWluZyB0byBzdGFydCBhIGNhcmVlciBhcyBhIG1vZGVsIHdoaWxlIHdvcmtp
bmcgYXMgYSBtYWtldXAgYXJ0aXN0IGFuZCByZXN0YXVyYW50IGhvc3Rlc3MuIFNoZSBzYWlkIHRo
ZSBlcGlzb2RlIGxhc3RlZCBubyBtb3JlIHRoYW4gMzAgc2Vjb25kcy48L3A+PHA+QW5kZXJzb24g
dG9sZCB0aGUgUG9zdCB0aGF0IHNoZSBhbmQgaGVyIGNvbXBhbmlvbnMgd2VyZSAmIzgyMjA7dmVy
eSBncm9zc2VkIG91dCBhbmQgd2VpcmRlZCBvdXQmIzgyMjE7IGFuZCB0aG91Z2h0LCAmIzgyMjA7
T0ssIERvbmFsZCBpcyBncm9zcy4gV2UgYWxsIGtub3cgaGUmIzgyMTc7cyBncm9zcy4gTGV0JiM4
MjE3O3MganVzdCBtb3ZlIG9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIFBvc3Qgc2F5cyBpdCBjb250YWN0
ZWQgQW5kZXJzb24sIG5vdyA0NiwgYWZ0ZXIgYSBmcmllbmQgc2hlIGhhZCB0b2xkIGFib3V0IHRo
ZSBpbmNpZGVudCByZWNvdW50ZWQgaXQgdG8gYSByZXBvcnRlci4gT3RoZXIgZnJpZW5kcyBhbHNv
IHRvbGQgdGhlIFBvc3QgdGhhdCBBbmRlcnNvbiByZWNvdW50ZWQgdGhlIHNhbWUgc3RvcnkgdG8g
dGhlbSB5ZWFycyBhZ28uPC9wPjxwPkFuZGVyc29uJiM4MjE3O3MgYWNjb3VudCBjb21lcyBhZnRl
ciBzZXZlcmFsIG90aGVyIHdvbWVuIGhhdmUgcmVwb3J0ZWQgdGhhdCBUcnVtcCBncm9wZWQgb3Ig
a2lzc2VkIHRoZW0gd2l0aG91dCB0aGVpciBjb25zZW50LiBUcnVtcCBoYXMgZGVuaWVkIGFsbCB0
aGUgYWxsZWdhdGlvbnMsIGNhbGxpbmcgdGhlIHdvbWVuIGxpYXJzLjwvcD48cD5BbmRlcnNvbiYj
ODIxNztzIGRlY2lzaW9uIHRvIHNwZWFrIHB1YmxpY2x5IGFib3V0IGhlciBleHBlcmllbmNlIGZv
bGxvd3MgbGFzdCB3ZWVrJiM4MjE3O3MgZGlzY2xvc3VyZSBieSB0aGUgUG9zdCBvZiBhIDIwMDUg
dmlkZW8gaW4gd2hpY2ggVHJ1bXAgYm9hc3RlZCB0aGF0IGhpcyBjZWxlYnJpdHkgZ2F2ZSBoaW0g
dGhlIGFiaWxpdHkgdG8gZ3JhYiB3b21lbiAmIzgyMjA7YnkgdGhlIHAtLS0tLiBZb3UgY2FuIGRv
IGFueXRoaW5nLiYjODIyMTsgVHJ1bXAgYXBvbG9naXplZCBmb3IgdGhvc2UgcmVtYXJrcywgYnV0
IGFsc28gZGlzbWlzc2VkIHRoZW0gYXMgJiM4MjIwO2xvY2tlciByb29tIHRhbGsuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5BbmRlcnNvbiBkaXNhZ3JlZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgc2V4dWFs
IGFzc2F1bHQgaXNzdWUsIGFuZCBpdCYjODIxNztzIHNvbWV0aGluZyB0aGF0IEkmIzgyMTc7dmUg
a2VwdCBxdWlldCBvbiBteSBvd24sJiM4MjIxOyBzaGUgdG9sZCB0aGUgUG9zdC4gJiM4MjIwO0Fu
ZCBJJiM4MjE3O3ZlIGFsd2F5cyBrZXB0IHF1aWV0LiBBbmQgd2h5IHNob3VsZCBJIGtlZXAgcXVp
ZXQ/IEFjdHVhbGx5LCBhbGwgb2YgdGhlIHdvbWVuIHNob3VsZCBzcGVhayB1cCwgYW5kIGlmIHlv
dSYjODIxNztyZSB0b3VjaGVkIGluYXBwcm9wcmlhdGVseSwgdGVsbCBzb21lYm9keSBhbmQgc3Bl
YWsgdXAgYWJvdXQgaXQuIEFjdHVhbGx5IGdvIHRvIHRoZSBhdXRob3JpdGllcyBhbmQgcHJlc3Mg
c29tZSBjaGFyZ2VzLiBJdCYjODIxNztzIG5vdCBPSy4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.