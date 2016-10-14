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Another woman says Trump sexually assaulted her years ago

By Michael Biesecker
Associated Press

Published: October 14, 2016 - 02:30 PM
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Republican presidential candidate Donald Trump, right, turns from the podium after speaking during a campaign rally, Thursday, Oct. 13, 2016, in Cincinnati. (AP Photo/John Minchillo)


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