All CATEGORIES
☰ Menu

AP Exclusive: Manafort firm received Ukraine ledger payout

By Jack Gillum, Chad Day and Jeff Horwitz

Published: April 12, 2017 - 01:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this July 17, 2016, file photo, then-Donald Trump campaign chairman Paul Manafort talks to reporters on the floor of the Republican National Convention in Cleveland. A firm headed by Manafort received more than $1.2 million in payments that correspond to entries in a handwritten ledger tied to a pro-Russian political party in Ukraine, according to financial records obtained by The Associated Press. The payments between 2007 and 2009 are the first evidence that Manaforts consulting firm received funds listed in the so-called Black Ledger, which Ukrainian investigators have been investigating as evidence of off-the-books payments from the Ukrainian Party of Regions. (AP Photo/Matt Rourke, File)


MORE IN NEWS

mccarley13cut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Summit County jury finds ex-boyfriend guilty of aggravated murder for third time in 25-year-old case

Guilty. Guilty. Guilty.

dreamland13web
National author says communities must end isolation to cure heroin crisis
murder13cut
Streetsboro man charged with murder in killing of man during dispute over stolen dirt bike
uberassault13cut
Uber driver accused of sexually assaulting passenger in Akron, latest in national trend
cox13cut_3
Steps address clerical error that resulted in switching of charges in Akron nightclub shooting death

MOST POPULAR