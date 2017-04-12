All CATEGORIES
☰ Menu

AP Exclusive: Manafort firm received Ukraine ledger payout

By Jack Gillum, Chad Day and Jeff Horwitz

Published: April 12, 2017 - 01:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this July 17, 2016, file photo, then-Donald Trump campaign chairman Paul Manafort talks to reporters on the floor of the Republican National Convention in Cleveland. A firm headed by Manafort received more than $1.2 million in payments that correspond to entries in a handwritten ledger tied to a pro-Russian political party in Ukraine, according to financial records obtained by The Associated Press. The payments between 2007 and 2009 are the first evidence that Manaforts consulting firm received funds listed in the so-called Black Ledger, which Ukrainian investigators have been investigating as evidence of off-the-books payments from the Ukrainian Party of Regions. (AP Photo/Matt Rourke, File)


MORE IN NEWS

ipromise12cut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
LeBron James Family Foundation proposes a new public school for Akron

Imagine a school where the most low-performing kids could go to improve both their minds and their character in an environment so nurturing, it carries over into their home lives.

akrondish_eggs
Akron Dish: Men Who Cook returns; da Bayou plans grand opening; Ramp Up Peninsula; Mustard Seed celebrates; events and signings
boats12cut_01
Akron school board members stay afloat in cardboard boats designed by students
playball12cut_16
Indians’ home opener brings hopes for October baseball
openm
OPEN M in Akron names new leader, Bob Titus

MOST POPULAR