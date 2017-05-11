All CATEGORIES
☰ Menu

AP sources: Trump to launch panel to investigate voter fraud

By Ken Thomas
Associated Press

Published: May 11, 2017 - 10:50 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Vice President Mike Pence speaks in Washington Thursday, May 11, 2017. President Donald Trump is expected to sign an executive order launching a commission to review alleged voter fraud and voter suppression in the U.S. election system, three White House officials said.Pence and Kansas Secretary of State Kris Kobach will lead the commission, which will look at allegations of improper voting and fraudulent voter registration in states and across the nation. (AP Photo/Cliff Owen)


MORE IN NEWS

artcart12cut_2 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron elementary students share artwork with Summa Akron City patients - 8:36 PM

The gray plastic cart that cheerful volunteer Rosemary Capotosto pushes through the halls of Summa Akron City Hospital comes up to about her waist, but it’s not heavy.

revive11cut_02
Back from the dead, man revived by food bank staff home after being released from hospice
nice11
Akron police chief, a former G-man, says FBI will miss James Comey but has a chance to restore public trust
granger11_01
Roundabout construction to close Granger Road/State Route 94 intersection more than two months
Bob Dyer: Boxing out network announcers

MOST POPULAR