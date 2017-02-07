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Judicial system

Appeals court hammers on government arguments for travel ban

By Sudhin Thanawala
Associated Press

Published: February 7, 2017 - 09:23 PM
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David Pearce (left) and his daughter Crissy Pearce hold signs outside of the 9th U.S. Circuit Court of Appeals in San Francisco, Tuesday. President Donald Trump's travel ban faced its biggest legal test yet Tuesday as a panel of federal judges prepared to hear arguments from the administration and its opponents about two fundamentally divergent views of the executive branch and the court system. (AP Photo/Jeff Chiu)


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