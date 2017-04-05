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As Trump hosts Xi, meet the new wild card on trade: The US

By Paul Wiseman
Associated Press

Published: April 5, 2017 - 01:05 PM
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FILE - In this Monday, Feb. 27, 2017, file photo, President Donald Trump meets with health insurance company CEOs, in the Roosevelt Room of the White House in Washington. As Trump prepares to host his Chinese counterpart, Xi Jinping, a reversal of sorts has emerged: Its the U.S. leader who is now seen as an unpredictable wild card, skeptical of free-trade deals and their enforcement. And its China thats cast itself as a champion of rules-based global trade. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)


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