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Attorney General Jeff Sessions to appear before Senate Intelligence Committee

Associated Press

Published: June 10, 2017 - 10:15 PM
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U.S. Attorney General Jeff Sessions speaks at the opening session of the National Law Enforcement Conference on Human Exploitation at the Sheraton Atlanta Hotel, Tuesday in Atlanta. (Bob Andres/Atlanta Journal-Constitution via AP)


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