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Government

Back in N.Y.C., a parade of meetings at Trump Tower

By Jonathan Lemire
Associated Press

Published: November 21, 2016 - 11:47 AM | Updated: November 22, 2016 - 09:43 AM
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Former Massachusetts Sen. Scott Brown talks with media at Trump Tower, Monday, Nov. 21, 2016 in New York. AP Photo/Carolyn Kaster)

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