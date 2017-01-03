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Backtracking after Trump tweet, GOP won’t gut ethics office

By Erica Werner
Associated Press

Published: January 3, 2017 - 12:35 PM | Updated: January 3, 2017 - 04:08 PM
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A video monitor sits in front of the statues of, from left, former Vice President Hannibal Hannibal of Maine, former Representative and Senator Daniel Webster and former Arizona Sen. Barry Goldwater in Statuary Hall on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Jan. 3, 2017 as the 115th Congress begins. (AP Photo/Cliff Owen)

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