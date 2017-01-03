Backtracking after Trump tweet, GOP won’t gut ethics office

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogSG91c2UgUmVwdWJsaWNhbnMgYWJydXB0bHkgcmV2ZXJzZWQgdGhlbXNl
bHZlcyBUdWVzZGF5IHVuZGVyIHByZXNzdXJlIGZyb20gUHJlc2lkZW50LWVsZWN0IERvbmFsZCBU
cnVtcCBhbmQgZHJvcHBlZCBwbGFucyB0byBndXQgYW4gaW5kZXBlbmRlbnQgY29uZ3Jlc3Npb25h
bCBldGhpY3MgYm9hcmQuPC9wPjxwPlRoZSBkaXp6eWluZyBhYm91dC1mYWNlIGNhbWUgYXMgbGF3
bWFrZXJzIGNvbnZlbmVkIGZvciB0aGUgZmlyc3QgZGF5IG9mIHRoZSAxMTV0aCBDb25ncmVzcywg
YW4gb2NjYXNpb24gbm9ybWFsbHkgcmVzZXJ2ZWQgZm9yIHBvbXAgYW5kIGNlcmVtb255IHVuZGVy
IHRoZSBDYXBpdG9sIERvbWUuIEluc3RlYWQsIEhvdXNlIFJlcHVibGljYW5zIGZvdW5kIHRoZW1z
ZWx2ZXMgdW5kZXIgYXR0YWNrIG5vdCBvbmx5IGZyb20gRGVtb2NyYXRzIGJ1dCBmcm9tIHRoZWly
IG5ldyBwcmVzaWRlbnQsIG92ZXIgdGhlaXIgc2VjcmV0aXZlIG1vdmUgTW9uZGF5IHRvIG5ldXRl
ciB0aGUgaW5kZXBlbmRlbnQgT2ZmaWNlIG9mIENvbmdyZXNzaW9uYWwgRXRoaWNzIGFuZCBwbGFj
ZSBpdCB1bmRlciBsYXdtYWtlcnMmIzgyMTc7IGNvbnRyb2wuPC9wPjxwPkdPUCBsZWFkZXJzIHNj
cmFtYmxlZCB0byBjb250YWluIHRoZSBkYW1hZ2UsIGFuZCB3aXRoaW4gaG91cnMgb2YgVHJ1bXAg
cmVnaXN0ZXJpbmcgaGlzIGNyaXRpY2lzbSBvbiBUd2l0dGVyLCB0aGV5IGNhbGxlZCBhbiBlbWVy
Z2VuY3kgbWVldGluZyBvZiBIb3VzZSBSZXB1YmxpY2FucyB3aGVyZSBsYXdtYWtlcnMgdm90ZWQg
d2l0aG91dCBvcHBvc2l0aW9uIHRvIHVuZG8gdGhlIGNoYW5nZS48L3A+PHA+VGhlIGVwaXNvZGUs
IGNvbWluZyBldmVuIGJlZm9yZSB0aGUgbmV3IENvbmdyZXNzIGhhZCBjb252ZW5lZCBhbmQgbGF3
bWFrZXJzIHdlcmUgc3dvcm4gaW4sIHdhcyBhIHBvd2VyZnVsIGlsbHVzdHJhdGlvbiBvZiB0aGUg
c3dheSBUcnVtcCBtYXkgaG9sZCBvdmVyIGhpcyBwYXJ0eSBpbiBhIFdhc2hpbmd0b24gdGhhdCB3
aWxsIGJlIGZ1bGx5IHVuZGVyIFJlcHVibGljYW4gY29udHJvbCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUg
aW4gYSBkZWNhZGUuIExhd21ha2VycyB3aG8mIzgyMTc7dmUgZmVsdCB1bmZhaXJseSB0YXJnZXRl
ZCBieSB0aGUgZXRoaWNzIG9mZmljZSBoYWQgZGVmaWVkIHRoZWlyIG93biBIb3VzZSBHT1AgbGVh
ZGVycyB3aXRoIHRoZWlyIGluaXRpYWwgdm90ZSB0byBndXQgdGhlIGJvZHksIGJ1dCBvbmNlIFRy
dW1wIHdlaWdoZWQgaW4gdGhleSBiYWNrcGVkYWxlZCBpbW1lZGlhdGVseS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1dpdGggYWxsIHRoYXQgQ29uZ3Jlc3MgaGFzIHRvIHdvcmsgb24sIGRvIHRoZXkgcmVhbGx5IGhh
dmUgdG8gbWFrZSB0aGUgd2Vha2VuaW5nIG9mIHRoZSBJbmRlcGVuZGVudCBFdGhpY3MgV2F0Y2hk
b2csIGFzIHVuZmFpciBhcyBpdCBtYXkgYmUsIHRoZWlyIG51bWJlciBvbmUgYWN0IGFuZCBwcmlv
cml0eSwmIzgyMjE7IFRydW1wIGhhZCBhc2tlZCBvdmVyIFR3aXR0ZXIgVHVlc2RheSBtb3JuaW5n
LCBpbiBhbiBvYmplY3Rpb24gdGhhdCBhcHBlYXJlZCBmb2N1c2VkIG1vcmUgb24gdGltaW5nIHRo
YW4gb24gc3Vic3RhbmNlLiBUcnVtcCwgd2hvIHdpbGwgdGFrZSBvZmZpY2UgbGF0ZXIgdGhpcyBt
b250aCwgc2FpZCB0aGUgZm9jdXMgc2hvdWxkIGJlIG9uIHRheCByZWZvcm0gYW5kIGhlYWx0aCBj
YXJlLCBhbmQgaW5jbHVkZWQgdGhlIGhhc2gtdGFnIChoYXNoKURUUywgZm9yICYjODIyMDtEcmFp
biB0aGUgU3dhbXAsJiM4MjIxOyBoaXMgb2Z0LXJlcGVhdGVkIGNhbXBhaWduIHByb21pc2UgdG8g
YnJpbmcgY2hhbmdlIHRvIFdhc2hpbmd0b24uPC9wPjxwPkRlbW9jcmF0cyBhbmQgZXZlbiBtYW55
IFJlcHVibGljYW5zIHdlcmUgcXVpY2sgdG8gcG9pbnQgb3V0IHRoYXQgdGhlIGxhd21ha2VycyYj
ODIxNzsgcGxhbnMgZm9yIHRoZWlyIGV0aGljcyB3YXRjaGRvZyBmbGV3IGluIHRoZSBmYWNlIG9m
IHRoYXQgbm90aW9uLiBUaGUgbWVhc3VyZSB3YXMgcGFydCBvZiBhIHJ1bGVzIHBhY2thZ2UgdGhh
dCBmYWNlZCBhIHZvdGUgaW4gdGhlIGZ1bGwgSG91c2UgbGF0ZXIgVHVlc2RheSBhbmQgbG9va2Vk
IGxpa2UgaXQgY291bGQgZmFpbCBhZnRlciBUcnVtcCByZWdpc3RlcmVkIGhpcyBvYmplY3Rpb25z
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd2VyZSBlbGVjdGVkIG9uIGEgcHJvbWlzZSB0byBkcmFpbiB0aGUg
c3dhbXAgYW5kIHN0YXJ0aW5nIHRoZSBzZXNzaW9uIGJ5IHJlbGF4aW5nIGV0aGljcyBydWxlcyBp
cyBhIHZlcnkgYmFkIHN0YXJ0LCYjODIyMTsgc2FpZCBHT1AgUmVwLiBUb20gTWNDbGludG9jayBv
ZiBDYWxpZm9ybmlhLjwvcD48cD5TYWlkIEdPUCBSZXAuIFRvbSBDb2xlIG9mIE9rbGFob21hOiAm
IzgyMjA7UGVvcGxlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IHRoaXMgc3Rvcnkgb24gb3BlbmluZyBkYXku
JiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgT2ZmaWNlIG9mIENvbmdyZXNzaW9uYWwgRXRoaWNzIHdhcyBjcmVh
dGVkIGluIDIwMDggYWZ0ZXIgc2V2ZXJhbCBicmliZXJ5IGFuZCBjb3JydXB0aW9uIGNhc2VzIGlu
IHRoZSBIb3VzZSwgYnV0IGxhd21ha2VycyBvZiBib3RoIHBhcnRpZXMgaGF2ZSBncm91c2VkIGFi
b3V0IHRoZSB3YXkgaXQgb3BlcmF0ZXMuPC9wPjxwPkxhd21ha2VycyB3ZXJlIGVzcGVjaWFsbHkg
aW5jZW5zZWQgYnkgYW4gaW52ZXN0aWdhdGlvbiBvZiBtZW1iZXJzIG9mIENvbmdyZXNzIGZyb20g
Ym90aCBwYXJ0aWVzIHdobyB3ZW50IG9uIGEgMjAxMyB0cmlwIHRvIEF6ZXJiYWlqYW4gcGFpZCBm
b3IgYnkgdGhhdCBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3MgZ292ZXJubWVudC4gTGF3bWFrZXJzIHNhaWQgYWZ0
ZXIgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24gd2FzIG1hZGUgcHVibGljIGluIDIwMTUgdGhhdCB0aGV5IGhh
ZCBubyBpZGVhIHRoZSB0cmlwIHdhcyBwYWlkIGZvciBieSBBemVyYmFpamFuJiM4MjE3O3MgZ292
ZXJubWVudCwgYW5kIHRoZSBIb3VzZSBFdGhpY3MgQ29tbWl0dGVlIHVsdGltYXRlbHkgY2xlYXJl
ZCB0aGUgbGF3bWFrZXJzLjwvcD48cD5PbmNlIHRoZSBldGhpY3MgY29udHJvdmVyc3kgd2FzIGRp
c3BlbnNlZCB3aXRoIG9uIFR1ZXNkYXksIGxhd21ha2VycyBpbiBib3RoIGNoYW1iZXJzIG9mIENv
bmdyZXNzIHJldHVybmVkIHRvIHRoZSBjZXJlbW9uaWFsIGJ1c2luZXNzLiBBcyBzZXQgb3V0IGlu
IHRoZSBDb25zdGl0dXRpb24sIGJvdGggY2hhbWJlcnMgZ2F2ZWxlZCBpbiBhdCBub29uLCBhbmQg
YXMgc3Rvcm0gY2xvdWRzIHRocmVhdGVuZWQgb3V0c2lkZSwgdGhlIGhhbGxzIG9mIHRoZSBDYXBp
dG9sIGZpbGxlZCB3aXRoIGxhd21ha2VycyYjODIxNzsgY2hpbGRyZW4sIGZyaWVuZHMgYW5kIHNw
b3VzZXMgb24gaGFuZCB0byB3aXRuZXNzIHRoZSBwcm9jZWR1cmVzLiBUaGUgZGF5IGhhZCBhIGZl
c3RpdmUgZmVlbCBvZiB0aGUgZmlyc3QgZGF5IGJhY2sgYXQgc2Nob29sLCBhcyBuZXcgYXJyaXZh
bHMgcm9hbWVkIHRoZSBoYWxscyB3aXRoIG9sZCBoYW5kcywgZXhjaGFuZ2luZyBncmVldGluZ3Mg
YW5kIHRha2luZyBpbiB0aGUgZGF5LjwvcD48cD5JbiB0aGUgU2VuYXRlLCBzZXZlbiBuZXcgbWVt
YmVycyBqb2luZWQgdGhvc2Ugd2hvIHdvbiByZS1lbGVjdGlvbiBpbiB0YWtpbmcgdGhlIG9hdGgg
b2Ygb2ZmaWNlIGFkbWluaXN0ZXJlZCBieSBWaWNlIFByZXNpZGVudCBKb2UgQmlkZW4uIFRoZSBT
ZW5hdGUgd2lsbCBiZSBjb250cm9sbGVkIDUyLTQ4IGJ5IHRoZSBHT1AgYW5kIGluY2x1ZGVzIHR3
byBuZXcgUmVwdWJsaWNhbnMgYW5kIGZpdmUgbmV3IERlbW9jcmF0cy4gVGhleSBpbmNsdWRlIEls
bGlub2lzJiM4MjE3OyBUYW1teSBEdWNrd29ydGgsIGEgZG91YmxlLWFtcHV0ZWUgSXJhcSB3YXIg
dmV0LCB3aG8gd2Fsa2VkIHRvIHRoZSBkYWlzIGFuZCBzdG9vZCBmb3IgdGhlIG9hdGguPC9wPjxw
PkJpZGVuIHJlbWFpbnMgcHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSBTZW5hdGUgdW50aWwgVHJ1bXAgYmVjb21l
cyBwcmVzaWRlbnQgSmFuLiAyMDsgdGhlbiBWaWNlIFByZXNpZGVudC1lbGVjdCBNaWtlIFBlbmNl
IHdpbGwgdGFrZSBvdmVyLjwvcD48cD5JbiB0aGUgSG91c2UsIGxhd21ha2VycyBmaWxsZWQgdGhl
IEhvdXNlIGNoYW1iZXIgdG8gZWxlY3QgdGhlaXIgc3BlYWtlciwgd2l0aCBQYXVsIFJ5YW4gcGls
aW5nIHVwIHRoZSB2b3RlcyBuZWVkZWQgdG8gcmV0YWluIHRoZSBwb3N0LCBhcyBleHBlY3RlZC4g
VGhlIEhvdXNlIHdpbGwgbnVtYmVyIDI0MSBSZXB1YmxpY2FucyBhbmQgMTk0IERlbW9jcmF0czsg
YW1vbmcgdGhlIG1lbWJlcnMgYXJlIDUyIGZyZXNobWVuLjwvcD48cD5Td2VhcmluZ3MtaW4gb2Yg
SG91c2UgbWVtYmVycyB3ZXJlIHRvIGZvbGxvdyB0aGUgc3BlYWtlciBlbGVjdGlvbi48L3A+PHA+
VGhlIGZpcnN0IHdlZWsgb2YgdGhlIG5ldyBDb25ncmVzcyB3aWxsIGJlIGEgcHJldmlldyBvZiB0
aGUgaGVjdGljIHBhY2UgcGxhbm5lZCBieSBSZXB1YmxpY2FucyBmb3IgdGhlIHN0YXJ0IG9mIFRy
dW1wJiM4MjE3O3MgdGVybS4gVGhlIEdPUCBpcyBlYWdlciB0byB0dXJuIHRvIHRoZSBidXNpbmVz
cyBvZiBkaXNtYW50bGluZyBPYmFtYSYjODIxNztzIGhlYWx0aCBjYXJlIGxhdywgYW5kIHRoYXQg
ZWZmb3J0IGlzIHRvIGJlZ2luIHdpdGggYSBwcm9jZWR1cmFsIHZvdGUgbGF0ZXIgaW4gdGhlIHdl
ZWsgaW4gdGhlIFNlbmF0ZS4gT2JhbWEgcGxhbnMgYSByYXJlIHRyaXAgdG8gQ2FwaXRvbCBIaWxs
IG9uIFdlZG5lc2RheSB0byBtZWV0IHdpdGggY29uZ3Jlc3Npb25hbCBEZW1vY3JhdHMgYW5kIGRp
c2N1c3Mgc3RyYXRlZ3kgZm9yIHNhdmluZyB0aGUgaGVhbHRoIGNhcmUgbGF3LiBQZW5jZSB3aWxs
IG1lZXQgd2l0aCBSZXB1YmxpY2Fucy48L3A+PHA+Vm90ZXMgYWxzbyBhcmUgZXhwZWN0ZWQgb24g
cmVzb2x1dGlvbnMgdG8gZGVub3VuY2UgdGhlIFVuaXRlZCBOYXRpb25zIGZvciBjb25kZW1uaW5n
IHRoZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2YgSXNyYWVsaSBzZXR0bGVtZW50cy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYj
ODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGVycyBBbmRyZXcgVGF5bG9y
LCBBbGFuIEZyYW0gYW5kIEtlbm5ldGggVGhvbWFzIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.