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Bitter partisanship on display at Supreme Court hearing

By Erica Werner And Mark Sherman
Associated Press

Published: March 20, 2017 - 11:21 AM | Updated: March 20, 2017 - 03:02 PM
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FILE - In this Tuesday, Feb. 14, 2017, file photo, Supreme Court Justice nominee Neil Gorsuch meets with Sen. Chris Coons, D-Del. on Capitol Hill in Washington. Thirteen months after Antonin Scalias death created a vacancy on the Supreme Court, hearings get under way Monday, March 20, 2017, on Gorsuch, President Donald Trumps nominee to replace him. (AP Photo/Andrew Harnik, File)

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