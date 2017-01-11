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Black lawmakers say Sessions unfit to be attorney general

Associated Press

Published: January 11, 2017 - 09:13 PM
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Sen. Cory Booker, D-N.J., testifies on Capitol Hill in Washington, Wednesday at the second day of a confirmation hearing for Attorney General-designate, Sen. Jeff Sessions, R-Ala., before the Senate Judiciary Committee. (AP Photo/Cliff Owen)


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