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Breaking silence, Obama speaks out on Trump immigrants order

By Josh Lederman
Associated Press

Published: January 30, 2017 - 03:37 PM
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Former President Barack Obama waves as he departs the East Front of the U.S. Capitol, Friday in Washington after the inauguration of President Donald Trump. (AP Photo/Alex Brandon)


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