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Budget office: GOP health bill adds 22 million uninsured

By Alan Fram And Erica Werner
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 07:06 AM | Updated: July 20, 2017 - 02:48 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. gestures while speaking at a news conference on Capitol Hill in Washington, Tuesday, July 18, 2017. President Donald Trump blasted congressional Democrats and "a few Republicans" over the collapse of the GOP effort to rewrite the Obama health care law. too. (AP Photo/Andrew Harnik)


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