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Cabinet update: Democrats force delays in votes on Price, Mnuchin, Sessions; Chao, Perry and Zinke confirmed

By Alan Fram
Associated Press

Published: January 31, 2017 - 11:50 AM | Updated: January 31, 2017 - 03:49 PM
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FILE - In this Jan. 24, 2017 file photo, Health and Human Services Secretary-designate, Rep. Tom Price, R-Ga. pauses while testifying on Capitol Hill in Washington at his confirmation hearing before the Senate Finance Committee. Republicans are muscling more of President Donald Trump's Cabinet nominees to the cusp of Senate confirmation over Democratic objections, with committees poised to advance his picks to head agencies in the thick of partisan battles over health care, legal protections, education and the economy. (AP Photo/Andrew Harnik, File)

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