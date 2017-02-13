Canada’s Trudeau arrives in Washington to meet with Trump

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQ2FuYWRpYW4gUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgSnVzdGluIFRydWRlYXUsIGEg
cG9sYXIgb3Bwb3NpdGUgdG8gRG9uYWxkIFRydW1wIGluIGFsbW9zdCBldmVyeSB3YXksIGpvaW5l
ZCB0aGUgbmV3IFUuUy4gcHJlc2lkZW50IGF0IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBNb25kYXkga2VlbiB0
byBidWlsZCBhIHJlbGF0aW9uc2hpcCB0aGF0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgdGhyZWF0ZW4gdHJhZGUu
PC9wPjxwPlRydWRlYXUgYXJyaXZlZCBvbiBhIGJsdXN0ZXJ5IG1vcm5pbmcsIGFuZCBUcnVtcCBn
cmVldGVkIGhpbSB3aXRoIGEgZmlybSBoYW5kc2hha2UuIFRoZSBuZWlnaGJvcmluZyBsZWFkZXJz
IGFyZSBleHBlY3RlZCB0byB0YWxrIGFib3V0IGZyZWUgdHJhZGUgaW4gdGhlaXIgZmlyc3QgZmFj
ZS10by1mYWNlIG1lZXRpbmcuPC9wPjxwPlRydWRlYXUgYW5kIFRydW1wIHdpbGwgYWxzbyBwYXJ0
aWNpcGF0ZSBpbiBhIHJvdW5kdGFibGUgZGlzY3Vzc2lvbiBhYm91dCB3b21lbiBpbiB0aGUgd29y
a3BsYWNlLjwvcD48cD5UaGUgcHJpbWUgbWluaXN0ZXImIzgyMTc7cyBwbGFuZSBsYW5kZWQgYXQg
RHVsbGVzIGFpcnBvcnQgYWZ0ZXIgaGVhdnkgd2luZHMgZm9yY2VkIGEgY2hhbmdlIGZyb20gQW5k
cmV3cyBBaXIgRm9yY2UgQmFzZS48L3A+PHA+VHJ1ZGVhdSwgYWdlIDQ1LCBhbmQgVHJ1bXAsIGFn
ZSA3MCwgaGF2ZSB2YXN0bHkgZGlmZmVyZW50IG91dGxvb2tzIG9mIHRoZSB3b3JsZC48L3A+PHA+
VHJ1ZGVhdSBpcyBhIGxpYmVyYWwgd2hvIGNoYW1waW9ucyBmcmVlIHRyYWRlIGFuZCBoYXMgd2Vs
Y29tZWQgNDAsMDAwIFN5cmlhbiByZWZ1Z2Vlcy4gSGUgY2FsbHMgaGltc2VsZiBhIGZlbWluaXN0
IGFuZCBoaXMgQ2FiaW5ldCBpcyA1MCBwZXJjZW50IHdvbWVuLiBUcnVtcCBoYXMgZmV3IHdvbWVu
IGluIGhpcyBDYWJpbmV0LiBIZSBoYXMgdGFrZW4gYSBwcm90ZWN0aW9uaXN0IHN0YW5jZSBvbiB0
cmFkZSBhbmQgd2FudHMgdG8gY3JhY2sgZG93biBvbiB0aGUgaW5mbG93IG9mIG1pZ3JhbnRzIGFu
ZCByZWZ1Z2Vlcy48L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBvcmRlciB0byB0ZW1wb3JhcmlseSBoYWx0
IGVudHJ5IGludG8gdGhlIFUuUy4gYnkgcGVvcGxlIGZyb20gc2V2ZW4gcHJlZG9taW5hbnRseSBN
dXNsaW0gbmF0aW9ucywgd2hpY2ggaXMgdGllZCB1cCBpbiBjb3VydCwgbWlnaHQgY29tZSB1cCBk
dXJpbmcgaGlzIGJpbGF0ZXJhbCBtZWV0aW5nIHdpdGggVHJ1ZGVhdS4gQnV0IFRydWRlYXUgaXMg
ZXhwZWN0ZWQgdG8gZm9jdXMgb24gY29tbW9uIGVjb25vbWljIGludGVyZXN0cy48L3A+PHA+UmVs
YXRpb25zIHdpdGggdGhlIFUuUy4gYXJlIGNydWNpYWwgYXMgbW9yZSB0aGFuIDc1IHBlcmNlbnQg
b2YgQ2FuYWRhJiM4MjE3O3MgZXhwb3J0cyBnbyB0byB0aGUgVS5TLiwgd2hpbGUgMTggcGVyY2Vu
dCBvZiBVLlMuIGV4cG9ydHMgZ28gdG8gQ2FuYWRhLiBUaGVyZSBhcmUgZmVhcnMgYW1vbmcgQ2Fu
YWRpYW5zIHRoYXQgdGhleSBjb3VsZCBiZSBodXJ0IGFzIFRydW1wIHRhcmdldHMgTWV4aWNvIGlu
IGEgcmUtbmVnb3RpYXRpb24gb2YgdGhlIE5vcnRoIEFtZXJpY2FuIEZyZWUgVHJhZGUgQWdyZWVt
ZW50LjwvcD48cD5BIFdoaXRlIEhvdXNlIG9mZmljaWFsIGFuZCBhIHNlbmlvciBDYW5hZGlhbiBn
b3Zlcm5tZW50IG9mZmljaWFsIHNhaWQgdGhlIHR3byBjb3VudHJpZXMgcGxhbiB0byBsYXVuY2gg
YSBuZXcgdGFzayBmb3JjZSBjYWxsZWQgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgQ2FuYWRhIENvdW5jaWwg
Zm9yIHRoZSBBZHZhbmNlbWVudCBvZiBXb21lbiBCdXNpbmVzcyBMZWFkZXJzLUZlbWFsZSBFbnRy
ZXByZW5ldXJzLiBUaGUgb2ZmaWNpYWxzIGFncmVlZCB0byBjb25maXJtIHRoZSBtb3ZlIG9ubHkg
aWYgdGhleSB3ZXJlIG5vdCBxdW90ZWQgYnkgbmFtZSBiZWNhdXNlIHRoZXkgd2VyZSBub3QgYXV0
aG9yaXplZCB0byBtYWtlIHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbiBwdWJsaWMuPC9wPjxwPkl2YW5rYSBUcnVt
cCwgdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGRhdWdodGVyIHdobyBoYXMgYmVlbiBhbiBhZHZvY2F0
ZSBmb3IgcG9saWNpZXMgYmVuZWZpdGluZyB3b3JraW5nIHdvbWVuLCB3YXMgaW52b2x2ZWQgaW4g
cmVjcnVpdGluZyBwYXJ0aWNpcGFudHMgYW5kIHNldHRpbmcgdGhlIGFnZW5kYSBmb3IgdGhlIHJv
dW5kdGFibGUuIEZlbWFsZSBleGVjdXRpdmVzIGZyb20gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYW5kIENh
bmFkYSBhcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gcGFydGljaXBhdGUuPC9wPjxwPlRydWRlYXUmIzgyMTc7cyBj
bG9zZSBjb29wZXJhdGlvbiB3aXRoIFRydW1wIGFuZCB0aGUgZmlyc3QgZGF1Z2h0ZXIgY291bGQg
ZWFzZSBzb21lIHdvcnJpZXMgYW1vbmcgQ2FuYWRpYW5zIHRoYXQgdGhlIFUuUy4gcHJlc2lkZW50
IHdpbGwgZW5hY3QgcHJvdGVjdGlvbmlzdCBtZWFzdXJlcyB0aGF0IGNvdWxkIGh1cnQgdGhlIENh
bmFkaWFuIGVjb25vbXkuIEl0IGNvdWxkIGFsc28gYWxsZXZpYXRlIHNvbWUgZmVhcnMgdGhhdCBU
cnVtcCB3aWxsIGJlIGFzIGNvbWJhdGl2ZSB3aXRoIFRydWRlYXUgYXMgaGUgaGFzIGJlZW4gd2l0
aCB0aGUgbGVhZGVycyBvZiBNZXhpY28gYW5kIEF1c3RyYWxpYS48L3A+PHA+VGhlIENhbmFkaWFu
IG9mZmljaWFsIHNhaWQgVHJ1ZGVhdSYjODIxNztzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGhhZCBzdWdnZXN0
ZWQgdGhlIHRhc2sgZm9yY2UsIGJlY2F1c2UgdGhlIHByaW1lIG1pbmlzdGVyIGNvbnNpZGVycyB0
aGUgaXNzdWUgb2Ygd29ya2luZyB3b21lbiBhbiBpbXBvcnRhbnQgcGFydCBvZiBoaXMgYWdlbmRh
IGFuZCBlY29ub21pYyBncm93dGggcGxhbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBzbWFy
dCB0aGluZyBpZiBDYW5hZGEgcHJvcG9zZWQgdGhpcywmIzgyMjE7IHNhaWQgTmVsc29uIFdpc2Vt
YW4sIGEgcHJvZmVzc29yIGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFRvcm9udG8uICYjODIyMDtJdCB0
YWtlcyBhdHRlbnRpb24gb2ZmIG9mIE5BRlRBLiBBbmQgZnJvbSBUcnVtcCYjODIxNztzIHBvaW50
IG9mIHZpZXcsIGl0IGNvbnRyaWJ1dGVzIHRvIHNvZnRlbmluZyBUcnVtcCYjODIxNztzIGltYWdl
LCBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyBnb3QgYSBwcm9ibGVtIHdpdGggd29tZW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5S
b2xhbmQgUGFyaXMsIGEgZm9ybWVyIHNlbmlvciBmb3JlaWduIHBvbGljeSB0byBUcnVkZWF1LCBz
YWlkIHRoZSBwcmltZSBtaW5pc3RlciBuZWVkcyB0byBidWlsZCBhIHJlbGF0aW9uc2hpcCB3aXRo
IFRydW1wIHRvIGVuc3VyZSBDYW5hZGEgaXMgbm90IHNodXQgb3V0IGVjb25vbWljYWxseS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZSBvdmVycmlkaW5nIHByaW9yaXR5IHdpbGwgYmUgZm9yIENhbmFkYSB0byBt
YWludGFpbiBzZWN1cmUgYW5kIHJlbGlhYmxlIGFjY2VzcyB0byB0aGUgVS5TLiBtYXJrZXQgYW5k
IHRoZSBzdXBwbHkgY2hhaW5zIHRoYXQgY3Jpc3Njcm9zcyB0aGUgYm9yZGVyLCYjODIyMTsgUGFy
aXMgc2FpZC48L3A+PHA+VHJ1ZGVhdSwgd2hvc2UgZmF0aGVyIHdhcyB0aGUgbGF0ZSBDYW5hZGlh
biBQcmltZSBNaW5pc3RlciBQaWVycmUgVHJ1ZGVhdSwgaGFzIGJlZW4gcHJlcGFyaW5nIGZvciB0
aGUgVHJ1bXAgbWVldGluZyBmb3IgbW9udGhzLiBIZSB3aWxsIGFsc28gbWVldCB3aXRoIGxlZ2lz
bGF0aXZlIGxlYWRlcnMgb24gQ2FwaXRvbCBIaWxsLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx
Mjs8L3A+PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB3cml0ZXIgQ2F0aGVyaW5lIEx1Y2V5IGluIFdhc2hp
bmd0b24gY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.