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Canada’s Trudeau arrives in Washington to meet with Trump

By Rob Gillies
Associated Press

Published: February 13, 2017 - 10:59 AM | Updated: February 13, 2017 - 12:16 PM
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President Donald Trump meets with Canadian Prime Minister Justin Trudeau in the Oval Office of the White House in Washington, Monday, Feb. 13, 2017. (AP Photo/Evan Vucci)


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