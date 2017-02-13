All CATEGORIES
☰ Menu

Canada’s Trudeau talks trade with Trump at White House

By Catherine Lucey  and Rob Gillies
Associated Press

Published: February 13, 2017 - 10:59 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump meets with Canadian Prime Minister Justin Trudeau in the Oval Office of the White House in Washington, Monday, Feb. 13, 2017. (AP Photo/Evan Vucci)


MORE IN NEWS

dyer14cutweb
Bob Dyer: Readers want B.F. Goodrich bricks

Your Favorite Columnist has in his possession a chunk of concrete from the original League Park (first home of the Cleveland Indians) and another chunk of concrete from the late, great Richfield Coliseum.

budget14cut
City passes $966 million in 2017 spending plans
filmfest14cut_01
Cleveland International Film Festival returns to Akron in March
Trump national security adviser Michael Flynn resigns
Trump_US_Canada_77736.jpg-0f010
Canada’s Trudeau talks trade with Trump at White House

MOST POPULAR