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Canada’s Trudeau talks trade with Trump at White House

By Catherine Lucey  and Rob Gillies
Associated Press

Published: February 13, 2017 - 10:59 AM
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President Donald Trump meets with Canadian Prime Minister Justin Trudeau in the Oval Office of the White House in Washington, Monday, Feb. 13, 2017. (AP Photo/Evan Vucci)


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