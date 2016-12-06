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’Cancel order!’ Trump says new Air Force One cost ridiculous

By Jonathan Lemire
Associated Press

Published: December 6, 2016 - 11:42 AM | Updated: December 6, 2016 - 12:18 PM
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FILE - In this Nov. 6, 2016 file photo, military personnel salute as Air Force One, with President Barack Obama aboard, departs at Andrews Air Force Base, Md. President-elect Donald Trump wants the government's contract for a new Air Force One canceled. ( AP Photo/Jose Luis Magana)

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