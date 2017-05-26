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Clinton slams Trump at Wellesley College commencement

By Steve LeBlanc
Associated Press

Published: May 26, 2017 - 03:03 PM
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Former Secretary of State Hillary Clinton delivers the commencement address at Wellesley College, Friday, May 26, 2017 in Wellesley, Mass. Clinton on Friday urged the graduating class at her Massachusetts alma mater to fight against "full-fledged assaults on truth and reason." (AP Photo/Josh Reynolds)


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