All CATEGORIES
☰ Menu

Clinton, Trump decry latest police shootings of black men

By Jill Colvin And Ken Thomas
Associated Press

Published: September 21, 2016 - 08:23 AM | Updated: September 21, 2016 - 04:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a campaign rally at High Point University, Tuesday, Sept. 20, 2016, in High Point, N.C. (AP Photo/ Evan Vucci)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

hallow22cut_02
Hitting Cedar Point’s six haunted houses and six scare zones in under four hours — and living to tell the tale - 8:37 PM

Cedar Point’s Halloweekends event is like that creepy monster that just won’t die.

bloom_01
Artspace celebrates life of quilt artist, former Beacon Journal writer Connie Bloom - 9:20 PM
racedetails22cut_1
Ready for the Akron Marathon? Here’s everything you need to know - 9:20 PM
Former Akron Urban League CEO case settled through mediation - 9:20 PM
Committee studying drug-prevention programs to hold meeting in Akron - 9:20 PM

MOST POPULAR