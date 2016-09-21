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Clinton, Trump decry latest police shootings of black men

By Jill Colvin And Ken Thomas
Associated Press

Published: September 21, 2016 - 08:23 AM | Updated: September 21, 2016 - 04:11 PM
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Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a campaign rally at High Point University, Tuesday, Sept. 20, 2016, in High Point, N.C. (AP Photo/ Evan Vucci)

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