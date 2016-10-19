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Clinton, Trump set for last debate as ugly race nears finish

By Nancy Benac
Associated Press

Published: October 19, 2016 - 10:13 AM | Updated: October 19, 2016 - 10:24 AM
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A pedestrian walks past the site for the third presidential debate between Republican presidential nominee Donald Trump and Democratic presidential nominee Hillary Clinton at UNLV in Las Vegas, Tuesday, Oct. 18, 2016. (AP Photo/Julio Cortez)


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