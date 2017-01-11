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Combative Trump concedes Russia’s role in election hacking

By Julie Pace
Associated Press

Published: January 11, 2017 - 08:28 AM | Updated: January 12, 2017 - 07:01 AM
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President-elect Donald Trump speaks during a news conference in the lobby of Trump Tower in New York, Wednesday. (AP Photo/Evan Vucci)

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