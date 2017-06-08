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Comey: Trump administration spread ’lies, plain and simple’

By Erica Werner and Eric Tucker
Associated Press

Published: June 8, 2017 - 07:42 AM | Updated: June 8, 2017 - 03:14 PM
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FILE - In this Feb. 25, 2016, file photo, then-FBI Director James Comey, testifies before a House Commerce, Justice, Science, and Related Agencies Subcommittee budget hearing about the Federal Bureau of Investigation's FY 2017 budget, on Capitol Hill in Washington. Comey will testify that President Donald Trump sought his "loyalty" and asked what could be done to "lift the cloud" of investigation shadowing his White House, according to prepared remarks released ahead of his appearance on Capitol Hill on June 8, 2017. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

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