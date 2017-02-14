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Conservatives want fast health law repeal, leaders cautious

By Alan Fram
Associated Press

Published: February 14, 2017 - 04:28 PM
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Vice President Mike Pence, right, swears in Veterans Affairs Secretary David Shulkin, left, joined by his wife Merle Bari, second from right, and their children Daniel, second from left, and Jennifer, third from left, Tuesday, Feb. 14, 2017, in the Eisenhower Executive Office Building on the White House complex in Washington. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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