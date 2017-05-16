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Consternation on Capitol Hill over Trump’s Russia meeting

By Erica Werner
Associated Press

Published: May 16, 2017 - 03:29 PM | Updated: May 16, 2017 - 04:53 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky., joined by Sen. John Barrasso, R-Wyo., left, gestures while meeting with reporters on Capitol Hill in Washington, Tuesday, May 16, 2017, to discuss President Donald Trump reportedly sharing classified information with two Russian diplomats during a meeting in the Oval Office. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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