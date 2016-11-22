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Conway: Trump not interested in further Clinton probe

By Laurie Kellman
Associated Press

Published: November 22, 2016 - 12:21 PM | Updated: November 22, 2016 - 12:24 PM
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United States President-elect Donald Trump comes out to welcome a guest at the clubhouse of Trump International Golf Club on Nov. 20, 2016 in Bedminster Township, N.J. Trump canceled a meting with the New York Times on Tuesday. (Peter Foley/CNP/Zuma Press/TNS)

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