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Conway: Trump’s former national security adviser Michael Flynn resigned because he’d become ’a lightning rod’

By Julie Pace, Eric Tucker And Jill Colvin
Associated Press

Published: February 13, 2017 - 11:07 AM | Updated: February 14, 2017 - 09:39 AM
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FILE- In this Nov. 17, 2016, file photo, retired Lt. Gen Michael Flynn gestures as he arrives with his son Michael G. Flynn, left, at Trump Tower in New York. Flynn was fired by one American commander-in-chief for insubordination, Now he may removed by another. Flynn resigned as President Donald Trump's national security adviser Monday, Feb. 13, 2017. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


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