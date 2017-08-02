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Court complicates Trump’s threat to cut ’Obamacare’ funds

By Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: August 2, 2017 - 12:07 PM
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FILE - In this July 31, 2017 file photo, President Donald Trump speaks in the Oval Office in Washington. President Donald Trumps bold threat to push Obamacare into collapse may get harder to carry out after a new court ruling. The procedural decision by a federal appeals court panel in Washington has implications for millions of consumers. (AP Photo/Evan Vucci, File)


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