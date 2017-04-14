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Cutting Trump slack: Voters forgive reversals — to a point

By Nancy Benac
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 02:37 PM
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In this photo taken April 13, 2017, William Drew Cato is seen in Anchorage, Alaska. President Donald Trumps voters are showing they can be a forgiving lot, up to a point. The presidents recent shifts in position on a series of big foreign policy issues have got his supporters debating whether the policy reversals are worth a mere shrug of the shoulders or are a cause for bigger concern. (AP Photo/Mark Thiessen)


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