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Dems ask FBI to suspend Jared Kushner’s security clearance

Associated Press

Published: April 14, 2017 - 12:28 PM
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FILE - In this March 17, 2017 file photo, Ivanka Trump, and her husband, White House senior adviser Jared Kushner are seen in the East Room of the White House in Washington. A group of House Democrats is asking the FBI to suspend Kushner's security clearance. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)


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