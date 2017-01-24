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Dems challenge Trump health nominee on stocks, health policy

By Alan Fram And Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: January 24, 2017 - 01:16 PM
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Health and Human Services Secretary-designate, Rep. Tom Price, R-Ga., right, accompanied by Sen. Johnny Isakson, R-Ga., pauses while testifying on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Jan. 24, 2017, at his confirmation hearing before the Senate Finance Committee. (AP Photo/Andrew Harnik)

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