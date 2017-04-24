All CATEGORIES
☰ Menu

Dems say Trump can avert shutdown risk if he relents on wall

By Catherine Lucey And Hope Yen
Associated Press

Published: April 24, 2017 - 09:21 AM | Updated: April 24, 2017 - 11:57 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this April 19, 2017 file photo, President Donald Trump speaks in the Oval Office in Washington. With a budget deadline looming, President Donald Trump plans a whirlwind of activities seeking to highlight accomplishments while putting fresh pressure on congressional Democrats to pay for a wall on the U.S.-Mexico border, even if that pressure risks a possible government shutdown (AP Photo/Andrew Harnik, File)


MORE IN NEWS

opioid24cut_03 - AKRON BEACON JOURNAL
Don’t tell kids ‘Just Say No,’ they’re smarter than that

Forget the days of telling teenagers to “Just Say No to Drugs.”

helpevents24cut_01
How to volunteer: Golf, marathon, derby
hakron24cut_01
Students hack ideas for solutions at UA’s first hackathon
Barberton mayor: State of the City address - 4:29 PM
Dallas police: Man fatally shots boss, kills self at office - 2:44 PM

MOST POPULAR