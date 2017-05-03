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Dems shift financial debate to spotlight Trump’s empire

By Kevin Freking  and Marcy Gordon
Associated Press

Published: May 3, 2017 - 08:20 PM
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The House Financial Services Committee's ranking member Rep. Maxine Waters D-Calif. (left) with committee Chairman Jeb Hensarling, R-Texas, speaks on Capitol Hill in Washington, Tuesday during the committee's hearing on overhauling the nation's financial rules. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


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