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DeVos to push for school choice amid opposition from unions

By Maria Danilova
Associated Press

Published: January 17, 2017 - 01:32 PM
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FILE - In this Dec. 9, 2016 file photo, Education Secretary-designate Betsy DeVos speaks in Grand Rapids, Mich. DeVos, Trumps choice for education secretary, has spent over two decades advocating for school choice programs, which give students and parents an alternative to traditional public school education. Her confirmation hearing was scheduled for Jan. 17. (AP Photo/Paul Sancya, File)

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