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Don King in Cleveland praises Donald Trump as ‘gladiator,’ calls system ‘racist’ and ‘sexist’

Associated Press

Published: September 21, 2016 - 08:23 AM | Updated: September 21, 2016 - 10:59 AM
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Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a campaign rally at High Point University, Tuesday, Sept. 20, 2016, in High Point, N.C. (AP Photo/ Evan Vucci)

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