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Don’s what? Portable toilet names covered for inauguration

By Matthew Daly
Associated Press

Published: January 13, 2017 - 01:51 PM
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A row of portable restrooms, with the name Dons Johns covered up, is seen on Capitol Hill in Washington, Friday, Jan. 13, 2017. Virginia-based Dons Johns calls itself the Washington areas top provider of portable toilet rentals, but the name apparently strikes too close to home for inaugural organizers. Workers have placed blue tape over the brand name on dozens of portable restrooms installed near the Capitol for the inauguration. (AP Photo/Matthew Daly)


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