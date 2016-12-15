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Don’t look to the Electoral College to upend Trump victory

By Calvin Woodward and Rachel La Corte
Associated Press

Published: December 15, 2016 - 11:09 AM | Updated: December 15, 2016 - 02:33 PM
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Rex Teter, a member of the Electoral College, poses at his home in Pasadena, Texas, Tuesday, Dec. 13, 2016. The sharp divisions left by last months presidential election have cast more attention than usual on the Electoral College. Teter, 59, a music teacher and preacher, received about 35,000 emails and 200 letters urging him not to support Trump. It took him several hours to delete them the day after Thanksgiving. A Marco Rubio supporter in the primaries, he is solidly for Trump. "Some have been very personal letters. Some threatening. One was very funny. They view President-elect Trump as a threat so its personal for them and I can empathize. But I'm not changing my vote as an elector." (AP Photo/David J. Phillip)


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