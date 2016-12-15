Don’t look to the Electoral College to upend Trump victory

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlcmUmIzgyMTc7cyBtb3JlIGh1c3RsZSB0aGFuIGhvcGUgYmVoaW5k
IGFuIGVmZm9ydCB0byBkZXJhaWwgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHJlc2lkZW5jeSBpbiB0
aGUgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2UuPC9wPjxwPlJlcHVibGljYW4gZWxlY3RvcnMgYXJlIGJlaW5n
IHN3YW1wZWQgd2l0aCBwbGVhcyB0byBidWNrIHRyYWRpdGlvbiBhbmQgY2FzdCBiYWxsb3RzIGZv
ciBzb21lb25lIGVsc2UgYXQgbWVldGluZ3MgYWNyb3NzIHRoZSBjb3VudHJ5IE1vbmRheSB0aGF0
IGFyZSBvbiBjb3Vyc2UgdG8gcmF0aWZ5IFRydW1wIGFzIHRoZSB3aW5uZXIuIEFQIGludGVydmll
d3Mgd2l0aCBtb3JlIHRoYW4gMzMwIGVsZWN0b3JzIGZyb20gYm90aCBwYXJ0aWVzIGZvdW5kIGxp
dHRsZSBhcHBldGl0ZSBmb3IgYSByZXZvbHQuPC9wPjxwPldoZXRoZXIgdGhleSBsaWtlIFRydW1w
IG9yIG5vdCwgYW5kIHNvbWUgcGxhaW5seSBkb24mIzgyMTc7dCwgc2NvcmVzIG9mIHRoZSBSZXB1
YmxpY2FucyBjaG9zZW4gdG8gY2FzdCB2b3RlcyBpbiB0aGUgc3RhdGUtY2FwaXRhbCBtZWV0aW5n
cyB0b2xkIEFQIHRoZXkgZmVlbCBib3VuZCBieSBoaXN0b3J5LCBkdXR5LCBwYXJ0eSBsb3lhbHR5
IG9yIHRoZSBsYXcgdG8gcnViYmVyLXN0YW1wIHRoZWlyIHN0YXRlJiM4MjE3O3MgcmVzdWx0cyBh
bmQgbWFrZSBoaW0gcHJlc2lkZW50LiBBcHBlYWxzIG51bWJlcmluZyBpbiB0aGUgdGVucyBvZiB0
aG91c2FuZHMgJiM4MjEyOyBkcm93bmluZyBpbmJveGVzLCByaW5naW5nIGNlbGxwaG9uZXMsIHN0
dWZmaW5nIGhvbWUgYW5kIG9mZmljZSBtYWlsYm94ZXMgd2l0aCBhY3R1YWwgaGFuZHdyaXR0ZW4g
bGV0dGVycyAmIzgyMTI7IGhhdmUgbm90IHN3YXllZCB0aGVtLjwvcD48cD5UaGUgaW50ZXJ2aWV3
cyBmb3VuZCB3aWRlc3ByZWFkIERlbW9jcmF0aWMgYWdncmF2YXRpb24gd2l0aCB0aGUgZWxlY3Rv
cmFsIHByb2Nlc3MgYnV0IGxpdHRsZSBleHBlY3RhdGlvbiB0aGF0IHRoZSBydXNoIG9mIGFudGkt
VHJ1bXAgbWFuZXV2ZXJpbmcgY2FuIHN0b3AgaGltLiBGb3IgdGhhdCB0byBoYXBwZW4sIFJlcHVi
bGljYW4tYXBwb2ludGVkIGVsZWN0b3JzIHdvdWxkIGhhdmUgdG8gc3RhZ2UgYW4gdW5wcmVjZWRl
bnRlZCBkZWZlY3Rpb24uPC9wPjxwPlN0aWxsLCBwZW9wbGUgZ29pbmcgdG8gdGhlIHR5cGljYWxs
eSBoby1odW0gZWxlY3RvcmFsIGdhdGhlcmluZ3MgaGF2ZSBiZWVuIGRyYXduIGludG8gdGhlIHJv
dWdoIGFuZCB0dW1ibGUgb2YgY2FtcGFpZ24tc2Vhc29uIHBvbGl0aWNzLiBSZXB1YmxpY2FucyBh
cmUgYmVpbmcgYmVzZWVjaGVkIHRvIHJldm9sdCBpbiBhIHRvcnJlbnQgb2YgbG9iYnlpbmcsIGNl
bnRlcmVkIG9uIHRoZSBhcmd1bWVudHMgdGhhdCBDbGludG9uIHdvbiB0aGUgcG9wdWxhciB2b3Rl
IGFuZCB0aGF0IFRydW1wIGlzIHVuc3VpdGVkIHRvIHRoZSBwcmVzaWRlbmN5LiBNb3N0IG9mIGl0
IGlzIGZhbGxpbmcgb24gZGVhZiBlYXJzLCBidXQgaXQgaGFzIGFsc28gbGVkIHRvIHNvbWUgYWNx
dWFpbnRhbmNlcyBiZWluZyBtYWRlIGFjcm9zcyB0aGUgZ3JlYXQgcG9saXRpY2FsIGRpdmlkZS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0xldCBtZSBnaXZlIHlvdSB0aGUgdG90YWwgYXMgb2YgcmlnaHQgbm93OiA0
OCwzMjQgZW1haWxzIGFib3V0IG15IHJvbGUgYXMgYW4gZWxlY3RvciwmIzgyMjE7IHNhaWQgQnJp
YW4gV2VzdHJhdGUsIGEgc21hbGwtYnVzaW5lc3Mgb3duZXIgYW5kIEdPUCBkaXN0cmljdCBjaGFp
cm1hbiBpbiBGYWxsIENyZWVrLCBXaXNjb25zaW4uICYjODIyMDtJIGhhdmUgYSBUd2l0dGVyIGRl
YmF0ZSB3aXRoIGEgZm9ybWVyIHBvcm4gc3RhciBmcm9tIENhbGlmb3JuaWEgYXNraW5nIG1lIHRv
IGNoYW5nZSBteSB2b3RlLiBJdCYjODIxNztzIGJlZW4gZmFzY2luYXRpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5TaW1pbGFybHkgZGVsdWdlZCwgUmVwdWJsaWNhbiBlbGVjdG9yIEhlY3RvciBNYWxkb25hZG8s
IGEgTWlzc291cmkgTmF0aW9uYWwgR3VhcmRzbWFuLCBoYXMgdGFrZW4gdGhlIHRpbWUgdG8gY29u
c29sZSBvbmUgY29ycmVzcG9uZGVudCwgYSBzaW5nbGUgbW90aGVyIGFuZCBBaXIgRm9yY2UgdmV0
ZXJhbiB3aG8gaXMgYmVzaWRlIGhlcnNlbGYgd2l0aCB3b3JyeSBhYm91dCB3aGF0IGEgVHJ1bXAg
cHJlc2lkZW5jeSB3aWxsIG1lYW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtFdmVyeXRoaW5nJiM4MjE3O3MgZ29p
bmcgdG8gYmUgT0ssJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIGhlIHRvbGQgaGVyLiAmIzgyMjA7SSBrbm93IHlv
dSYjODIxNztyZSBzY2FyZWQsIGJ1dCBkb24mIzgyMTc7dCB3b3JyeS4gRXZlcnl0aGluZyYjODIx
NztzIGdvaW5nIHRvIGJlIE9LLiBBbmQgSSBrbm93IHRoYXQgaXQgd2lsbCBiZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPk1hbGRvbmFkbywgYSBNZXhpY2FuIGltbWlncmFudCBhbmQgbWVkaWNhbC1lcXVpcG1lbnQg
c2VsbGVyIGluIFN1bGxpdmFuLCBNaXNzb3VyaSwgYmFja2VkIFRlZCBDcnV6IGluIHRoZSBwcmlt
YXJpZXMgYnV0IHdpbGwgY2FzdCBoaXMgdm90ZSBmb3IgVHJ1bXAgd2l0aCBjb252aWN0aW9uLiAm
IzgyMjA7SSB0b29rIGFuIG9hdGggb25jZSB0byBiZWNvbWUgYSBVLlMuIGNpdGl6ZW4sJiM4MjIx
OyBoZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7YW5kIG9uIEF1Zy4gMTQsIDE5OTUsIHRoYXQgd2FzIHRoZSBmaXJz
dCBvYXRoIHRoYXQgSSYjODIxNzt2ZSB0YWtlbiB0byBzdXBwb3J0IHRoZSBVLlMuIENvbnN0aXR1
dGlvbi4gQSB5ZWFyIGxhdGVyIEkgdG9vayB0aGUgb2F0aCBhZ2FpbiwgdG8gc3VwcG9ydCB0aGUg
ZHV0aWVzIG9mIGJlaW5nIGFuIG9mZmljZXIgaW4gdGhlIFUuUy4gQXJteS4gVGhpcyB3YXMgdGhl
IHRoaXJkIG9hdGggdGhhdCBJJiM4MjE3O3ZlIHRha2VuIHRvIGV4ZWN1dGUgd2hhdCBJIHByb21p
c2VkIHRvIGRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RXZlbiBhIGxlYWRlciBvZiB0aGUgYW50aS1UcnVtcCBl
ZmZvcnQsIEJyZXQgQ2hpYWZhbG8gb2YgRXZlcmV0dCwgV2FzaGluZ3RvbiwgY2FsbHMgaXQgYSAm
IzgyMjA7bG9zaW5nIGJldCYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBidXQgb25lIGhlIHNheXMgdGhlIHJlcHVi
bGljJiM4MjE3O3MgZm91bmRlcnMgd291bGQgd2FudCBoaW0gdG8gbWFrZS4gJiM4MjIwO0kgYmVs
aWV2ZSB0aGF0IERvbmFsZCBUcnVtcCBpcyBhIHVuaXF1ZSBkYW5nZXIgdG8gb3VyIGNvdW50cnkg
YW5kIHRoZSBGb3VuZGluZyBGYXRoZXJzIHB1dCB0aGUgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2UgaW4gcGxh
Y2UgdG8sIGFtb25nIG90aGVyIHRoaW5ncywgc3RvcCB0aGF0IGZyb20gaGFwcGVuaW5nLCYjODIy
MTsgc2FpZCBDaGlhZmFsbywgMzgsIGFuIFhib3ggbmV0d29yayBlbmdpbmVlciB3aG8gYmFja2Vk
IEJlcm5pZSBTYW5kZXJzIGluIHRoZSBEZW1vY3JhdGljIHByaW1hcmllcy48L3A+PHA+SXQgdGFr
ZXMgMjcwIGVsZWN0b3JhbCB2b3RlcyB0byBtYWtlIGEgcHJlc2lkZW50LiBEZXNwaXRlIGxvc2lu
ZyB0aGUgbmF0aW9uYWwgcG9wdWxhciB2b3RlLCBUcnVtcCB3b24gZW5vdWdoIHN0YXRlcyB0byB0
b3RhbCAzMDYgZWxlY3RvcmFsIHZvdGVzLiBIZSB3b3VsZCBuZWVkIHRvIHNlZSB0aHJlZSBkb3pl
biBmYWxsIGF3YXkgZm9yIGhpbSB0byBsb3NlIGhpcyBtYWpvcml0eS4gT25seSBvbmUgUmVwdWJs
aWNhbiBlbGVjdG9yIHRvbGQgQVAgaGUgd29uJiM4MjE3O3Qgdm90ZSBmb3IgVHJ1bXAuPC9wPjxw
Pk92ZXIgdGhlIHN3ZWVwIG9mIGhpc3RvcnksIHNvLWNhbGxlZCBmYWl0aGxlc3MgZWxlY3RvcnMg
JiM4MjEyOyB0aG9zZSB3aG8gdm90ZSBmb3Igc29tZW9uZSBvdGhlciB0aGFuIHRoZWlyIHN0YXRl
JiM4MjE3O3MgcG9wdWxhci12b3RlIHdpbm5lciAmIzgyMTI7IGhhdmUgYmVlbiBleGNlcHRpb25h
bGx5IHJhcmUuPC9wPjxwPk5hc2h2aWxsZSBhdHRvcm5leSBUb20gTGF3bGVzcywgd2hvIGNob3Nl
IE1hcmNvIFJ1YmlvIGluIHRoZSBwcmltYXJpZXMsIGRlc2NyaWJlZCBoaXMgdm93IHRvIGNhc3Qg
aGlzIGVsZWN0b3JhbCB2b3RlIGZvciBUcnVtcCBpbiBibHVudCB0ZXJtcy4gJiM4MjIwO0hlbGwg
d2lsbCBmcmVlemUgYW5kIHdlIHdpbGwgYmUgc2thdGluZyBvbiB0aGUgbGF2YSBiZWZvcmUgSSBj
aGFuZ2UsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgd29uIHRoZSBzdGF0ZSBhbmQgSSYjODIx
Nzt2ZSBwbGVkZ2VkIGFuZCBnYXZlIG15IHdvcmQgdGhhdCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCBJIHdv
dWxkIGRvLiBBbmQgSSB3b24mIzgyMTc7dCBicmVhayBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5vciB3aWxs
IEppbSBTa2FnZ3MsIDc4LCBhIGRldmVsb3BlciBmcm9tIEJvd2xpbmcgR3JlZW4sIEtlbnR1Y2t5
LCBkZXNwaXRlIGRlZXAgY29uY2VybiBhYm91dCBUcnVtcC4gJiM4MjIwO0hpcyBwZXJzb25hbGl0
eSB3b3JyaWVzIG1lLCYjODIyMTsgU2thZ2dzIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBpcyBub3Qgb3Blbi1t
aW5kZWQuJiM4MjIxOyBTa2FnZ3Mga25ldyBUcnVtcCYjODIxNztzIGZhdGhlciB0aHJvdWdoIHRo
ZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gYnVzaW5lc3MsIG1ldCB0aGUgc29uIGluIGhpcyAyMHMsIGFuZCAmIzgy
MjA7SSB3YXNuJiM4MjE3O3QgaW1wcmVzc2VkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaG9wZSBo
ZSBpcyBmYXIgYmV0dGVyIHRoYW4gSSB0aGluayBoZSBpcywmIzgyMjE7IFNrYWdncyBzYWlkLiBF
dmVuIHNvLCAmIzgyMjA7SSBmdWxseSBpbnRlbmQgdG8gdm90ZSBmb3IgRG9uYWxkIFRydW1wLCYj
ODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBhIGR1dHkuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5TdGF0ZSBsYXcgYW5kIHByYWN0aWNlcyB2YXJ5IGZvciBlbGVjdG9ycywgYnV0IGV2ZW4g
aW4gc3RhdGVzIHdoZXJlIGVsZWN0b3JzIGRvbiYjODIxNzt0IHRha2UgYW4gb2F0aCB0byB2b3Rl
IGEgY2VydGFpbiB3YXkgb3IgZG9uJiM4MjE3O3QgZmFjZSBsZWdhbCByYW1pZmljYXRpb25zIGZv
ciBzdGVwcGluZyBvdXQgb2YgbGluZSwgdGhlIGhlYXZ5IGV4cGVjdGF0aW9uIGlzIGZvciB0aGVt
IHRvIHJhdGlmeSB0aGUgcmVzdWx0cy4gQXMgbXVjaCBhcyB0aGV5IGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQg
VHJ1bXAgaW4gb2ZmaWNlLCBzb21lIERlbW9jcmF0cyBhcmUgYXMgcmVsdWN0YW50IGFzIFJlcHVi
bGljYW5zIHRvIGdvIHJvZ3VlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgbG9zdCB0aGUgZWxlY3Rpb24sJiM4
MjIxOyBzYWlkIEpvaG4gUGFkaWxsYSBvZiBBbGJ1cXVlcnF1ZSwgTmV3IE1leGljbywgYSBEZW1v
Y3JhdGljIHdhcmQgY2hhaXJtYW4uICYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3MgaG93IGVsZWN0aW9ucyBh
cmUgYW5kIHlvdSBzaGFrZSBoYW5kcyB3aXRoIHlvdXIgb3Bwb25lbnQgYW5kIHlvdSBnZXQgb24g
d2l0aCB3aGF0IHlvdSBoYXZlIHRvIGRvIGFuZCBzdXBwb3J0IHlvdXIgY2FuZGlkYXRlLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+WWV0IERlbW9jcmF0aWMgZWxlY3RvcnMsIHN0dW5nIGJ5IGxvc2luZyBhbiBlbGVj
dGlvbiB0byBhIFJlcHVibGljYW4gd2hvIHRyYWlscyBDbGludG9uIGJ5IG1vcmUgdGhhbiAyLjYg
bWlsbGlvbiB2b3RlcyBuYXRpb253aWRlLCBzcG9rZSBzdHJvbmdseSBpbiB0aGUgaW50ZXJ2aWV3
cyBpbiBmYXZvciBvZiBvdmVyaGF1bGluZyBvciB0aHJvd2luZyBvdXQgdGhlIGVsZWN0b3JhbCBz
eXN0ZW0uIFJlcHVibGljYW4gZWxlY3RvcnMgZ2VuZXJhbGx5IHN1cHBvcnRlZCBpdCwgcmVhc29u
aW5nIHRoYXQgaXQgcHJvdmlkZXMgYSBjb3VudGVyd2VpZ2h0IHRvIHBvbGl0aWNhbCBkb21pbmFu
Y2UgYnkgY29hc3RhbCBzdGF0ZXMgd2l0aCBodWdlLCBhbmQgbGFyZ2VseSBEZW1vY3JhdGljLCBw
b3B1bGF0aW9ucywgbGlrZSBDYWxpZm9ybmlhIGFuZCBOZXcgWW9yay48L3A+PHA+Q2hpYWZhbG8g
aXMgYSBjby1mb3VuZGVyIG9mIHRoZSBIYW1pbHRvbiBFbGVjdG9ycywgYSBncm91cCBmb3JtZWQg
dG8gc3RlZXIgb3RoZXIgZWxlY3RvcnMgZnJvbSBib3RoIHBhcnRpZXMgdG8gYSB0aGlyZCBjYW5k
aWRhdGUuICAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7dmUgc3RhdGVkIGZyb20gRGF5IDEgdGhpcyBpcyBhIGxv
bmcgc2hvdCwgdGhpcyBpcyBhIEhhaWwgTWFyeSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkJ1dCBp
ZiB0aGUgZWZmb3J0IGZhaWxzLCBpdCB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBmcm9tIGxhY2sgb2YgdHJ5aW5n
LiBNb3N0IG9mIHRoZSBwbGVhcyB0byByZWplY3QgVHJ1bXAgYXJlIGNvb3JkaW5hdGVkLCBhdXRv
bWF0ZWQsIHByb2Zlc3Npb25hbGx5IGdlbmVyYXRlZCBhbmQsIGZvciB0aG9zZSByZWFzb25zLCBu
b25lIHRvbyBwZXJzdWFzaXZlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgZ290IGEgc3RhY2sgb2YgbGV0dGVy
cyBmcm9tIGlkaW90cywmIzgyMjE7IHNhaWQgUmVwdWJsaWNhbiBlbGVjdG9yIEVkd2FyZCBSb2Jz
b24sIDg2LCBhIFBob2VuaXgsIEFyaXpvbmEsIGhvbWVidWlsZGVyLjwvcD48cD5GZWxsb3cgZWxl
Y3RvciBDYXJvbGUgSm95Y2UsIDcyLCBhIHN0YXRlIGNvbW1pdHRlZXdvbWFuIGluIFBob2VuaXgg
YW5kIHJldGlyZWQgcHVibGljIGhlYWx0aCBudXJzZSwgd2FzIG1vcmUgY2hhcml0YWJsZS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7dmUgY2F1c2VkIG1lIGdyZWF0IGRpc3RyZXNzIG9uIG15IGNv
bXB1dGVyLCB0aGF0JiM4MjE3O3MgZm9yIHN1cmUsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kg
YXZlcmFnZSBhbnl3aGVyZSBmcm9tIGEgdGhvdXNhbmQgdG8gMywwMDAgZW1haWxzIGEgZGF5LiBB
bmQgSSYjODIxNzttIGdldHRpbmcgaW51bmRhdGVkIGluIG15IHJlZ3VsYXIgbWFpbGJveCBvdXQg
ZnJvbnQgJiM4MjEyOyBhbnl3aGVyZSBmcm9tIDE3IHRvIDM1IGxldHRlcnMgYSBkYXkgY29taW5n
IGZyb20gV2FzaGluZ3RvbiBzdGF0ZSwgT3JlZ29uLCBhbGwgYXJvdW5kIHRoZSBjb3VudHJ5LiBI
YW5kLXdyaXR0ZW4sIHNvbWUgb2YgdGhlbSBmaXZlIG9yIHNpeCBwYWdlcyBsb25nLCBxdW90aW5n
IG1lIHRoZSBGZWRlcmFsaXN0IFBhcGVycywgdGhlIENvbnN0aXR1dGlvbiwgYXNraW5nIG1lIGFn
YWluIG91dCBvZiBkZXNwZXJhdGlvbiBub3QgdG8gdm90ZSBmb3IgRG9uYWxkIFRydW1wLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7QW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGVpciByaWdodCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBoYWQgbm90aGluZyB0aHJlYXRlbmluZywgSSYjODIxNzttIGhhcHB5
IHRvIHNheS4gVGhlIGVsZWN0aW9uIGlzIG92ZXIuIFRoZXkgbmVlZCB0byBtb3ZlIG9uLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPlRoaXMgaXRlbSBoYXMgYmVlbiBj
b3JyZWN0ZWQgdG8gc3BlY2lmeSB0aGF0IGlmIGVub3VnaCBSZXB1YmxpY2FucyBkaWQgbm90IHZv
dGUgZm9yIFRydW1wLCBoZSB3b3VsZCBub3Qgd2luIGluIHRoZSBFbGVjdG9yYWwgQ29sbGVnZS48
L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkxhIENvcnRlIHJlcG9ydGVkIGZyb20g
T2x5bXBpYSwgV2FzaGluZ3Rvbi4gQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB3cml0ZXJzIHdobyBjb250cmli
dXRlZDogU2NvdHQgQmF1ZXIgaW4gTWFkaXNvbiwgV2lzY29uc2luOyBTdW1tZXIgQmFsbGVudGlu
ZSBpbiBKZWZmZXJzb24gQ2l0eSwgTWlzc291cmk7IEVyaWsgU2NoZWx6aWcgaW4gTmFzaHZpbGxl
LCBUZW5uZXNzZWU7IE1vcmdhbiBMZWUgaW4gU2FudGEgRmUsIE5ldyBNZXhpY287IEJvYiBDaHJp
c3RpZSBpbiBQaG9lbml4LCBBcml6b25hOyBhbmQgTWljaGFlbCBCaWVzZWNrZXIsIEVtaWx5IFN3
YW5zb24gYW5kIE1vbmlrYSBNYXRodXIgaW4gV2FzaGluZ3Rvbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.