All CATEGORIES
☰ Menu

Don’t look to the Electoral College to upend Trump victory

By Calvin Woodward and Rachel La Corte
Associated Press

Published: December 15, 2016 - 11:09 AM | Updated: December 15, 2016 - 02:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Rex Teter, a member of the Electoral College, poses at his home in Pasadena, Texas, Tuesday, Dec. 13, 2016. The sharp divisions left by last months presidential election have cast more attention than usual on the Electoral College. Teter, 59, a music teacher and preacher, received about 35,000 emails and 200 letters urging him not to support Trump. It took him several hours to delete them the day after Thanksgiving. A Marco Rubio supporter in the primaries, he is solidly for Trump. "Some have been very personal letters. Some threatening. One was very funny. They view President-elect Trump as a threat so its personal for them and I can empathize. But I'm not changing my vote as an elector." (AP Photo/David J. Phillip)


MORE IN NEWS

val16cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Downtown Akron Partnership ambassador spreads Christmas cheer with decorated cart - 11:16 PM

In the bleak midwinter, look for a bright spot of roving cheer this season in downtown Akron.

hudson16cut_02
Investigators to determine if Hudson police officer justified in shooting, killing Case Western law student - 10:48 PM
spaulding16cut
Court upholds death sentence of Akron man who killed woman, boyfriend; left another paralyzed in 2011 - 10:21 PM
Obama_52278.jpg-bad56
White House suggests Putin was involved in U.S. hacking - 11:16 PM
Regional news briefs — Dec. 16, 2016 - 11:16 PM

MOST POPULAR