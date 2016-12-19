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Politics

Donald Trump cruises to Electoral College victory despite protests

By Stephen Ohlemacher
Associated Press

Published: December 19, 2016 - 11:37 AM
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FILE - In this Thursday, Dec. 15, 2016, file photo, President-elect Donald Trump speaks during a rally at the Giant Center in Hershey, Pa. Trump's closest advisers see Democrats' complaints that Moscow hacked their private emails this election season as a case of sour grapes. The pushback comes ahead of the Electoral College vote, Monday, Dec. 19, which is expected to make official Trump's election win. (AP Photo/Evan Vucci, File)

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